„Като две капки вода" е най-гледаното шоу в българския ефир Уникалното предаване "Като две капки вода" приключи своя седми сезон с изключителен успех, налагайки се като най-гледаното шоу в българския ефир този сезон сред зрителите в активна възраст (18-49 г). Бляскавият финал и фантастичните превъплъщения на участниците накараха над 2,2 млн. поне за малко да се докоснат до магията на любимия формат за преобразявания в България. Аудиторният дял е над 46%, докато по същото време, втората по гледаемост телевизия отчита по-малко от 20%.



Големият победител в седми сезон на „Като две капки вода“ е Стефан Илчев. След оспорвана битка певецът грабна първото място и голямата награда – чисто нов лек автомобил. На второ място се класира Мария Илиева.



Трето и четвърто заеха Милко Калайджиев и Тита.



„Всеки следващ лайв ми вдъхваше увереност. Аз безспорно бях най-малко популярният артист сред участниците, а „Като две капки вода“ е едно изключително предизвикателство. Образът на примата е подарък за всички зрители, които искаха да ме видят като Лили Иванова“, разказа Стефан Илчев, след като изправи публика и жури на крака с изпълнение на „Камино“.



Върховни имитации, въздействащи дуети и хореографията на балета Funky Monkeys превзеха сцената по време на големия финал на шоуто. „Помня как дойде на кастинга на X Factor като плахо момиче, а днес си завършен артист!“, заяви Маги Халважиян, след изпълнението на Тита. Певицата направи впечатляваща поява и хореография с едно от култовите парчета на Бионсе - Crazy in love. По време на преобразяването си в Силвия Кацарова и Васил Найденов, Деси Добрева и Папи Ханс измислиха нов дует – „Деспапито“, а продуцентът на шоуто добави, че мечтае за сезон с дуети в „Като две капки вода“.



„Най-трудното решение беше да махна мустака си за шоуто. Дори и за сватбата си не съм премислял толкова! Избрах образа на Георги Минчев, за да напомня на зрителите колко готин човек беше“, сподели емблемата на поп-фолк музиката - Милко Калйджиев, който пресъздаде дрезгавия глас и рок звученето на известния български певец.



Малко по-късно Петя Буюклиева и Дичо застанаха на една сцена като дует, за да извисят гласове с безкомпромисното парче Close my eyes forever на Лита Форд и Ози Озбърн.



„Като две капки вода“ е забавление, предизвикателство и училище. Имаше много случаи, в които гледам себе си след изпълнение и си казвам:“Уау! Това наистина ли съм аз?“, разказа Мария Илиева, която заложи на друго амплоа от кариерата на Бионсе. С песента Listen певицата поздрави своята публика и просълзи журито.



