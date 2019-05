Още снимки: test Пресъздадоха Денерис от Game of Thrones като торта След като „Игра на тронове” (Game of Thrones) вдъхнови създаването на татуси, песни, великденски яйца, дрехи, сега вдъхновява и в сладкарската индустрия.



Един от най-популярните образи от сериала – Денерис Таргариен, се появи под формата на торта.



Последният епизод на култовия сериал, наречен „Дългата нощ", е спомената над 7,8 млн. пъти в „Туитър". Бройката вероятно е драматично по-голяма, защото това включва само хаштаговете. /dariknews.bg