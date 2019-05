Още снимки: test Защо бракът е полезен за мъжете, но не и за жените Британски експерт разкрива тайната на щастието - мъжете трябва да минат под венчило, докато за жените е по-добре "да не си правят труда", пише в. "Дейли стар".



Според експерта Пол Долан от Лондонския колеж по икономика бракът е по-полезен за представителите на силния пол, тъй като ги прави по-спокойни. За дамите обаче брачният живот често е окаян.



Долан отбелязва, че най-здравите и щастливи представители на обществото са неомъжените жени без деца. "Вероятно ще направя лоша услуга на науката, но просто ще кажа: Ако сте мъж, трябва да се ожените. Ако сте жена, не си правете труда".



В книгата си "Happy Ever After" Пол Долан използва данни от американско проучване, което отчита нивата на задоволство и отчаяние сред несемейни, семейни, разделени и овдовели хора.



Според експерта жените трябва да избягват брака, подобно на героинята на Катрин Рос от филма "Абсолвентът".



"Ако видите 40-годишна жена без деца, вероятно ще си помислите: "Жалко е, но вероятно един ден тя ще срещне подходящия мъж. Не, по-вероятно тя ще срещне неподходящ мъж, който ще я направи нещастна и болнава, и ще се спомине по-скоро", казва Долан.

