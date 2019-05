Още снимки: test Bitcoin почти докосна $9 000 Bitcoin се изстреля до най-високото си ниво от година насам, продължавайки ралито, което удвои цените от март насам. Най-голямата криптовалута поскъпна срещу долара с до десет процента в понеделник и се търгуваше на нива от $8 847 в Токио тази сутрин. По-късно тя загуби част от стойността си до $8 692. според Coin Market Cap.



Останалите криптовалути също последваха bitcoin. Litecoin поскъпна с 9 процента, а Ether с 6 процента.



Криптотрейдърите са окуражени от няколко събития в последните дни, които показват, че големи компании имат интерес към дигиталните валути. Fidelity Investments финализира плановете си да купува и продава крипто за институционални клиенти. E*Trade Financial Corp. се очаква да позволи търговия на криптовалути. AT&T пък ще разреши на клиентите си да използват BitPay, за да плащат сметките си.



