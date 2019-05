Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Япония - САЩ

08:00 Film Plus: Футбол: Райо Валекано - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, финал за Къмюнити шийлд /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А

08:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, първи ден

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, първи ден

10:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Съндърланд, финален плейоф на английската Лига 1 /п/

10:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Йоувил Таун - Астън Вила, мач от първи кръг за Карабао къп /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А

10:10 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Балкан - втора финална среща от Националната баскетболна лига

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня

11:25 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс"

11:55 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, втори ден, директно

11:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, втори ден, директно

12:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А

12:00 Film Plus: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - I и II четвъртфинали (WTA International - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Реймс - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/

12:10 BNT 3: Футбол: Арсенал - Валенсия - среща от 1/2-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

13:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион Финал

14:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Бордо, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

14:00 Diema Sport: Футбол: Несебър - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Орландо Сити - Лос Анджелис Галакси

15:00 BNT 3: Тенис: Открито първенство на Франция - среща от първия кръг пряко предаване от Париж

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

16:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Япония

16:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Етър, първи плейофен мач за 7-то място в Първа професионална лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Дарби Каунти, финален плейоф на Чемпиъншип, директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Ето'о" втора част , документален филм

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

18:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Белгия

18:05 Nova Sport: Футбол: Ница - Монако, мач от френската Лига 1 /п/

18:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /16 епизод/

18:55 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - трета финална среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от "Арена Ботевград"

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - България

20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ливърпул - Наполи

20:00 Nova Sport: Футбол: РБ Лайпциг - Байерн Мюнхен, финал за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - ЦСКА Москва, финал

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, плейоф за участие в първа Бундеслига, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетик /Б/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Интер - Тотнъм

22:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс", директно

22:15 Nova Sport: Футбол: Нюпорт Каунти - Транмиър Роувърс, финален плейоф на английската Лига 2 /п/

22:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня

23:00 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - трета финална среща от Националната баскетболна лига

23:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Септември, първи плейофен мач за 11-то място в Първа професионална лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Винъс Уилиямс - Андреа Петкович (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - повторение)

