Първи резултати на евроизборите в страните от ЕС Европейският парламент публикува първи резултати от евроизборите в страните от Европейския съюз.



Приблизителни оценки:



Австрия - 18 места



Най-много гласове в Австрия е получила Групата на Европейската народна партия (Християндемократи). Тя ще изпрати 7 депутати в европарламента.



След тях са Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - с 5 депутати.



ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“ - 3-ма.



Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс - 2-ма.



ALDE&R - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа + Renaissance + USR PLUS - 1 депутат.



Германия - 96 места



ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - 28



Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс - 23



S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - 16



ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - 10



ALDE&R - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа + Renaissance + USR PLUS - 8



ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - 5



Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат - 3







Нидерландия - 26 места



ALDE&R - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа + Renaissance + USR PLUS - 6



S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - 5



ЕКР - Европейски консерватори и реформисти - 5



ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - 4



Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс - 3



ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“ - 1



Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат - 1



Ирландия - 11 места



ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - 4



ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - 4



Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс - 2



