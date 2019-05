Още снимки: test Evil Woman и Krone One взеха купите при най-бързите яхти в регата Varna Channel Cup Действащият шампион и дебютираща лодка дадоха заявка за интересен сезон в първата за сезона регата за килови яхти

С много адреналин приключи шестото издание на регата Varna Channel Cup, провела се в акваторията на Варна от 23-ти до 26-ти май. Първият сътезателен ден започна при проливен дъжд, докато днешният последен ден, изпълнен в три гонки на триъгълна дистанция, беше съпроводен с моменти на безветрие – тези промениливи условия в течение на цялата регата позволиха екипажите да покажат пълния набор от умения, на които са способни. Събитието се организира от яхтен клуб ЛЗ ахтинг 1991, СК Лазур, под егидата на кмета Иван Портних и Община Варна, а помощта на институциите е безценна, тъй едноименната гонка канал езеро изисква спиране на целия корабен трафик в канала. Регата се радва и на традиционната вече подкрепа на Хотел и казино Черно море, като участието на местния бизнес превръща събитието в празник не само за публиката, но и за яхтсмените, които се радват на регата, организирана по големите световни примери.

Регатата за купата на канала открива сезона при киловите яхти, с което резултатите дават прогнози за сезона и възможност екипажите да проверят състоянието на яхтите след пускането им на вода след зимната пауза. За всички изкушени от киловите яхти това беше много интересно състезание, тъй като е премиерно за няколко нови яхти; отборите на-LZ yachting 1991, които тази година дебютират с модел Grand Soleil 42R, Espresso Martini и Krone One с представяне, даващо сериозна заявка за пренареждане на картите в шампионата. Така надпреварата при бързите лодки в Бълагрия става изключително интересна, тъй като флотилията вече надвишава килови 10 яхти. Голямата конкуренция на новите играчи, съпроводено с участието на действащия шампион Evil Woman и Windwalker дават заявка за оспорван сезон.

Нови попълнения бяха също Parea от ORC B, както и произведената в края на миналата година в изцяло в България Odesoss 26 (по лиценз на Петерсон).

Тазгодишното класиране във Varna Channel Cup e както следва:







Бързи лодка:

Клас IRC 1

1 EVIL WOMAN със шкипер Петър Димитров от Св. Николай - София

2 OXYGEN със шкипер Демир Иванов от Черно море-Бриз, Варна

3 PETRA със шкипер Никола Дуков от Понтос, Варна

Клас ORC A

1. KRONE ONE със шкипер Румен Котов от Порт Бургас

2. LZ Yachting 1991 със шкипер Лъчезар Братоев, BAVARIA YACHTS 1991, Варна

3. Oxygen със шкипер Демир Иванов от Черно море-Бриз, Варна

Бавни лодки

Клас IRC 2

1. WASABI със шкипер Валентин Николов от Черноморец Бургас

2. SREBRENA със шкипер Димитър Филипов от Понтос, Варна

3. VICTORIA със шкипер Любомир Николов от Черноморец, Бургас

Клас ORC B

1 WASABI със шкипер Валентин Николов от Черноморец, Бургас

2 PAREA със шкипер Явор Колев от Ултрамарин

3 Nimana със шкипер Георги Николов от BAVARIA YACHTS

Клас ORC C

1 SREBRENA със шкипер Димитър Филипов от Понтос, Варна

2 Proxima със шкипер Свилен Дойков от клуб кап. Георги Георгиев-Порт Варна

3 Nord Burgas със шкипер Георги Калоянов от Черноморец, Бургас

Клас ORC D

1 Odessos 25 със шкипер Калин Георгиев от BAVARIA YACHTS, VARNA

2 Zephyr със шкипер Стоян Киров от Черно море-Бриз, Варна

3 Albireo със шкипер Венцеслав Мазаков от Лазур, Варна

