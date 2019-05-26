Хашим Тачи: Косово и Албания ще живеят заедно, без граници
26.05.2019 15.09
В близко бъдеще Косово и Албания ще живеят заедно без граници, заяви вчера косовският президент Хашим Тачи, цитиран от Танюг и БТА.
Той добави, че южните сръбски общини с предимно албанско население Прешево, Буяновац и Медведжа ще се присъединят към Косово.
Президентът подчерта, че албанците несправедливо са разделени между държавите и сега трябва да се обединят "по своя воля". Той каза още, че е дошло време да се действа мъдро за премахване на границите, които според него са несправедливо наложени.
"В близко бъдеще ние ще живеем заедно в общата държава на Косово и Албания. Бъдете сигурни, че е много лесно да се осъществи тази мечта", каза косовският президент..
Тачи направи тези изявления по време на церемония в албанския град Крума, на която бе удостоен с титлата почетен гражданин.
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