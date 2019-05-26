Още снимки:
test

Хашим Тачи: Косово и Албания ще живеят заедно, без граници

26.05.2019 15.09

В близко бъдеще Косово и Албания ще живеят заедно без граници, заяви вчера косовският президент Хашим Тачи, цитиран от Танюг и БТА.

Той добави, че южните сръбски общини с предимно албанско население Прешево, Буяновац и Медведжа ще се присъединят към Косово.

Президентът подчерта, че албанците несправедливо са разделени между държавите и сега трябва да се обединят "по своя воля". Той каза още, че е дошло време да се действа мъдро за премахване на границите, които според него са несправедливо наложени.

"В близко бъдеще ние ще живеем заедно в общата държава на Косово и Албания. Бъдете сигурни, че е много лесно да се осъществи тази мечта", каза косовският президент..

Тачи направи тези изявления по време на церемония в албанския град Крума, на която бе удостоен с титлата почетен гражданин.

Днес+

Запази и Сподели
Коментирай статията

Коментирай статията
Последни от Свят
16:08
Партията на Фараж печели евровота във Великобритания?
15:09
Хашим Тачи: Косово и Албания ще живеят заедно, без граници
14:34
Първи неофициални резултати от вота в Словакия, Латвия и Малта
14:33
Вебер гласува за „стабилна Европа”
14:30
Рохани предложи референдум в Иран за ядрената сделка
13:04
Националистическата партия "Лига" се очаква да победи на вота в Италия
12:54
Земетресение от 4,1 степен по Рихтер в Албания, усетено и в Гърция
12:35
Орбан се надява антиимигрантските партии да се представят силно на европейските избори
12:08
Земетресение от 8,0 степен по Рихтер в Перу
11:49
Ирландия подкрепи либерализирането на закона за разводите
11:21
Столтенберг: НАТО помага на ЕС в противодействието на киберзаплахите на изборите
11:10
Тръмп ще обжалва блокирането на средства за стената на границата с Мексико
11:02
Четирима души са изчезнали при сблъсък на два товарни кораба край Япония
09:38
Европейски избори 2019: Страна по страна – на какво да обърнем внимание
08:38
Тръмп: Не се страхувам от ракетните опити на Пхенян
08:15
Седем се борят да наследят Тереза Мей
08:13
Нови снимки на атентатора от Лион
08:12
Литва избира президент и евродепутати
25 май 2019 г.
20:41
Акула отхапа крака на 10-годишно момче край бреговете на Австралия
19:40
Изригна вулканът Агунг в Бали
19:33
Зигмар Габриел се оттегля от политиката
18:58
Тръмп в Япония –приятелство, сумо и голф
18:52
Британският министър на здравеопазването се включи в надпреварата за премиер
18:45
Украйна очаква от Русия бързо и пълно изпълнение на заповедта на Трибунала
18:39
Трима от ранените при нападението в Лион все още са в болница

Още новини >>    

Най-четени от Свят

Избор на редактора

Партията на Фараж печели евровота във Великобритания?

Първи неофициални резултати от вота в Словакия, Латвия и Малта

Вебер гласува за „стабилна Европа”

Националистическата партия "Лига" се очаква да победи на вота в Италия

Земетресение от 4,1 степен по Рихтер в Албания, усетено и в Гърция

Орбан се надява антиимигрантските партии да се представят силно на европейските избори

Още новини >>    
Последни видео новини
Цветанов за Борисов: Цененият фактор за стабилността в Европа Доц. Веселка Тончева: Да не забравяме корена си