Още снимки: test Хашим Тачи: Косово и Албания ще живеят заедно, без граници В близко бъдеще Косово и Албания ще живеят заедно без граници, заяви вчера косовският президент Хашим Тачи, цитиран от Танюг и БТА.



Той добави, че южните сръбски общини с предимно албанско население Прешево, Буяновац и Медведжа ще се присъединят към Косово.



Президентът подчерта, че албанците несправедливо са разделени между държавите и сега трябва да се обединят "по своя воля". Той каза още, че е дошло време да се действа мъдро за премахване на границите, които според него са несправедливо наложени.



"В близко бъдеще ние ще живеем заедно в общата държава на Косово и Албания. Бъдете сигурни, че е много лесно да се осъществи тази мечта", каза косовският президент..



Тачи направи тези изявления по време на церемония в албанския град Крума, на която бе удостоен с титлата почетен гражданин. В близко бъдеще Косово и Албания ще живеят заедно без граници, заяви вчера косовският президент Хашим Тачи, цитиран от Танюг и БТА.Той добави, че южните сръбски общини с предимно албанско население Прешево, Буяновац и Медведжа ще се присъединят към Косово.Президентът подчерта, че албанците несправедливо са разделени между държавите и сега трябва да се обединят "по своя воля". Той каза още, че е дошло време да се действа мъдро за премахване на границите, които според него са несправедливо наложени."В близко бъдеще ние ще живеем заедно в общата държава на Косово и Албания. Бъдете сигурни, че е много лесно да се осъществи тази мечта", каза косовският президент..Тачи направи тези изявления по време на церемония в албанския град Крума, на която бе удостоен с титлата почетен гражданин. Днес+ Запази и Сподели



