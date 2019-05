Още снимки: test Елитните частни клубове за богаташи, за които никой не говори Тези частни клубове са престижни, за тях е необходимо членство, a парите и потеклото обикновено са входните билети за тях. Ето 6 от тях:



The Carnegie Club в Дорнох, Шотландия



Този клуб е основан от легендарния индустриалец и филантроп Андрю Карнеги, който е един от най-богатите хора в историята. Голф-клуба "Карнеги" се намира в замъка Скибо и в него могат да влязат само привилегировани членове, които плащат 34 400 долара, за да станат част от клуба и 11 000 долара годишна такса.



The CORE Club в Ню Йорк, САЩ



В този клуб членуват хора като изпълнителния председател на Starbucks Хауърд Шулц, дизайнера Кенет Кол и вокалиста на Пинк Флойд - Роджър Уотърс. Тези, които искат да се присъединят, заплащат първоначална вноска от 37 900 долара и годишна такса от 12 900 долара.



Capital Club в Дубай, Дубай



Голяма част от членовете на този клуб са политици и търговци.Темите, които се говорят в този клуб, са социално-икономическите проблеми, като например Брекзит, както и последиците от Панамските документи. Кандидатстването за членство е по стандартна процедура - само с покани и с препоръки от двама членове. Първоначалната вноска е 15 150 долара, а годишната такса.



The Arts Club, Лондон, Великобритания



Целта на този клуб, който е създаден от Чарлз Дикенс през 1863, е да се обсъждат теми като изкуство, литература и научни открития. Първоначалната членска вноска както и годишната е 1900 долара.



The 1930, Милано, Италия



Няма как да се свържете по телефона с този клуб. Няма и как да използвате интернет, а за влезете в него, трябва да откриете тайната врата зад бара. Само тези, които успяват да влязат в клубът знаят какви са членските вноски.



