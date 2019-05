Още снимки: test „Спайс гърлс“ започна турнето си без Виктория Бекъм Четири от петте изпълнителки от групата "Спайс гърлс" започнаха от Дъблин дългоочакваното си турне.



Спайс гърлс, но без Виктория Бекъм, откриха първия от 13-те си концерта с песента Spice Up Your Life и шоу с фойерверки. Ема Бънтън, Гери Хорнър, Мелани Браун и Мелани Чизхолм се появиха отново заедно на сцена, за пръв път от седем години.



През февруари, почти двайсет години, след като се разделиха, изпълнителките от прочутата момичешка банда, потвърдиха, че планират да се съберат за нови проекти. Те бяха на върха на славата си през 1996 г. с песента Wannabe и в следващите години направиха няколко световни хита и филм.



Разделиха се през 2000-та година, през 2008-а се събраха за турне в Европа и САЩ и за последно пяха заедно на церемонията за закриването на Лондонската олимпиада през 2012 година. Бекъм бе с тях и при двете им събирания. Тя не участва в това турне, но вчера в Инстаграм пожела "късмет на момичетата", съобщи Ройтерс. /БТА