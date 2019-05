Още снимки: test Huawei ограничава производството Най-големият подизпълнител за Huawei Technologies Co. Ltd. е спрял поне частично дейностите си, съобщи Nikkei. Служител на базираната в Сингапур Flex заяви, че компанията е наредила на главния си завод в Китай да спре производството на смартфони и други устройства на Huawei в четвъртък до по-нататъшно уведомление.



"Компанията посочи търговската война като причина за спирането. Не сме сигурни кога ще се възобнови производството", добави източникът.



Докладът следва новината, че Microsoft прекратява всичките си поръчки, свързани с операционната система Windows и други услуги за съдържание от Huawei.



Освен това Amazon Japan спря продажбата на продуктите на Huawei.



Миналата седмица Съединените щати решиха да включат в черния списък китайския технологичен гигант, цитирайки "дейности, които противоречат на националната сигурност на САЩ". /news.bg