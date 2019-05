Още снимки: test Отскок на европейските борси след последните коментари на Тръмп за "Хуавей" В петък европейските фондови пазари възстановиха част от големите си вчерашни загуби, тъй като инвеститорите погледнаха с предпазлив оптимизъм на последните коментари на президента на САЩ Доналд Тръмп относно технологичния гигант "Хуавей" и търговските преговори с Китай, предаде БНР.



Късно снощи Тръмп заяви, че оплакванията на САЩ срещу "Хуавей" (Huawei Technologies Co Ltd.) могат да бъдат решени в рамките на търговското споразумение с Китай.



В същото време президентът на САЩ прогнозира бърз край на търговската война с Китай, въпреки че между двете страни не са планирани нови преговори на високо равнище, след като преди две седмици във Вашингтон приключи последният кръг от разговори, без да се стигне до споразумение. Според него има "добра възможност" за скорошно постигане на търговска сделка с Китай.



Инвеститорите на световните капиталови пазари реагира през петъчната търговия с известен оптимизъм на последните коментари на Тръмп след вчерашните сривове на фондовите борси, които бяха провокирани от опасения, че търговският конфликт между САЩ и Китай може да прерасне в технологична "студена война" с епицентър компанията "Хуавей".



Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 нараства с 0,8%, заличавайки част от вчерашния солиден спад с 1,4%. Немският фондов индекс DAX 30 и френският CAC40 също се повишават с между 0,8% и 0,9%, а италианският индекс MIB - с 1,59%, след като те приключиха търговията в четвъртък с големи загуби между 1,8% и 2,1%.



Британският индекс FTSE100 нараства с 0,9%, след като Тереза Мей обяви, че на 7 юни ще подаде оставка като премиер и лидер на управляващата консервативна партия, което ще сложи край на нейните тригодишни безплодни опити за отделянето на Великобритания от Европейския съюз. На този етап инвеститорите на борсата в Лондон сякаш игнорират реалния риск, че нейният наследник може да бъде евроскептик (Борис Джонсън ?), което ще увеличи опасността от Брекзит без сделка.



