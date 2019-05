Още снимки: test С какво се захващат актьорите от Game of Thrones след края на сериала Приключението, което започна през 2011 г., приключи на 20 май не само за феновете. Game of Thrones вече е история, а за тези осем години много непознати лица станаха от най-разпознаваемите актьори в света; други пък пораснаха от деца в обещаващи таланти. Ето какво предстои за някои от хората, изиграли любимите ни актьори в епоса на НВО.



Емилия Кларк (Денерис Таргариен)





Два са филмите с нейно участие, които ще излязат до края на 2019 г. Last Christmas е романтична комедия по сценарий на Ема Томпсън, а на Кларк ще партнира Хенри Голдинг (Crazy Rich Asians). Above Suspicion, втроият филм, e трилър, в който агент от ФБР се влюбва фатално в свой информаторка.



Кит Харингтън (Джон Сноу/Егон Таргариен)





След незабележителната съдба на героя му в сериала, Харингтън е... решил да последва примера му. "Искам да се скрия малко, да си отрежа косата, да стана по-малко разпознаваем и да започна нови неща с нов вид и настроение", призна той пред Entertainment Weekly. С две думи - ще го чакаме да си почине, преди да го видим отново на екран.



Софи Търнър (Санса Старк)





Кралицата на Севера обаче е готова всички очи да са вперени в нея. Освен че й предстои сватба с Джо Джонас, голямото заглавие с нейно участие е "Х-Мен: Тъмния Феникс", което излиза другия месец. Две драми с нейно участие - Broken Soldier и Heavy, са в етап на постпродукция.



Мейзи Уилямс (Аря Старк)





Най-добрата приятелка на Софи Търнър също се е захванала с филм за супергерои - The New Mutants трябва да излезе следващата пролет. Междувременно Мейзи започна снимки на трилъра The Owners.



Питър Динклидж (Тирион Ланистър)





Един от любимите ни персонажи от Game of Thrones е чудесен актьор, когото помним добре от получилата много награди драма "Кантонерът" (Station Agent). По-скоро го видяхме в още един сериозен филм - "Три билборда извън града", а сега ще чакаме да видим изпълнението му в новия проект на Мел Гибсън The Wild Bunch, както и в драмите The Thicket и The Dwarf.



Лена Хийди (Церсей Ланистър)





Доста любопитно заглавие предстои за Лена Хийди - The Flood. Драмата е на актуалната тема за имиграцията в Европа, но любопитството ни идва от факта, че двете главни роли се играят от актьори от Game of Thrones - Хийди и Йън Глен, по-познат ни като Джора Мормонт.



Николай Костер-Валдау (Джейми Ланистър)





Вторият ни най-любим датски актьор (след Мадс Микелсен) също си партнира на екрана с колега от Game of Thrones. В Domino, който излиза следващата седмица, Костер-Валдау играе заедно с холандката Карис ван Хутен или Мелисандра. Suicide Tourist пък е драма, с която 48-годишният актьор се връща в редиците на датското кино.



Кристофер Хивю (Тормунд)





