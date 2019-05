Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Белгия - Япония

08:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Торино

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, финал за Карабао къп /п/

08:30 Eurosport: Тенис: Турнир от ATP в Женева, четвъртфинали

09:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от ATP в Женева, четвъртфинали

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - България

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Славия, плейофен мач реванш за 7-то място в Първа професионална лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Фиорентина

10:55 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно

11:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 44-и епизод /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Болоня

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион Четвърти четвъртфинален мач

13:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от Първа професионална лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Ница, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Милуоки Бъкс - Торонто Раптърс, пети финален мач на Източната конференция на НБА /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Турция Галатасарай - Ахисарспор, финал за Купата на Турция

15:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

15:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - I полуфинал (WTA International)

15:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига /п/

15:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от ATP в Женева, полуфинали, директно

15:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион Първи полуфинален мач

16:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Донкастър Роувърс, полуфинален мач реванш от плейофите на английската Лига 1 /п/

16:00 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Интер

17:00 Diema Sport: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Портланд Трейл Блейзърс, пети финален мач на Западната конференция на НБА /п/

17:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион Втори полуфинален мач

17:50 BNT 3: Футбол: Мексико - Италия - среща от световното първенство за юноши под 20 г.

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Аталанта

18:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - II полуфинал (WTA International)

19:30 Eurosport: Тенис: Турнир от WTA в Нюрнберг, полуфинали

19:40 BNT 3: Футбол: Арсенал - Валенсия - среща от 1/2-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

20:00 Nova Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига, директно

20:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, директно

20:00 Diema Sport 2: Футбол: ЦСКА - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

20:30 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от ATP в Женева, полуфинали

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Атлетик /Б/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А

21:45 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи първи плейоф финал за Лига Европа

22:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от WTA в Нюрнберг, полуфинали

22:00 TV+: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

22:05 Nova Sport: Футбол: Мач от френската Лига 1, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

22:05 Diema Sport 2: Футбол: Мач от френската Лига 1, директно

23:00 Eurosport: Тенис: Турнир от ATP в Женева, полуфинали

23:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

