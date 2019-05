Още снимки: test League of Legends скоро и с мобилна версия Дълго време милионите фенове на компютърната игра League of Legends недоумяваха защо магазините за приложения бълват какви ли не разновидности на емблематичната игра, но не и оригинална нейна версия.



Създателят на играта Riot Games дълго отказваше да създаде мобилен формат на играта, но изглежда, че след като компанията бе закупена от китайския холдинг Tencent Holdings Ltd нещата бързо са се променили.



Вчера Reuters съобщи, че Riot Games действително работят по мобилна версия на League of Legends, която може да се появи в App Store и Google Play още преди края на тази година.



Решението най-вероятно е продиктувано от желанието на Tencent да повишат печалбите си от League of Legends, които миналата година спаднаха с 21% спрямо 2017 г. и донесоха на холдинга приход от около 1.4 милиарда долара.



Това не означава, че мобилната версия на LoL ще бъде платена - подобни данни за момента не се споменават. Възможно е Tencent да разчитат на приходи от реклами или от допълнителни покупки в самата игра, които така или иначе са доста добър източник на средства за създателите й. /lifestyle.bg