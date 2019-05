Още снимки: test Сериалът "Чернобил" с най-висок рейтинг в историята, изпреварва "Игри на тронове" Въпреки, че досега са излъчени само три епизода от общо пет, Чернобил вече има по-висок рейтинг, отколкото култовите сериали Breaking Bad и Game of Thrones.



"Chernobyl" има впечатляващата оценка 9,5 от 10. Breaking Bad и Game of Thrones са чак на пета и шеста позиция.



Петчастовата драма „Чернобил“, с участието на звезди като Емили Уотсън, Джеси Бъкли, Стелън Скарсгард и Джаред Харис, разказва отблизо за най-голямото бедствие в историята на ядрената енергетика.



В ранните часове на 26 април 1986 г. тестът за безопасност на реактор в Чернобилската електроцентрала в Украйна катастрофално се е объркал. Грешките са допуснати от лошо подготвената нощна смяна, които се занимават откриването как реактор номер четири ще се справи с прекъсване на захранването.



Анатолий Дятлов, заместник-главният инженер, изигран от Пол Ритър, прави безразсъдни решения, които довеждат до експлозия, която пуска 400 пъти повече радиоактивност от бомбата върху Хирошима, 41 години по-рано.



Съветските власти обявиха официалния брой на жертвите - 31, въпреки че реалната цифра може да е била стотици хиляди.



В продължение на десетилетия на територията на обекта е изградена 19-километрова зона за изключване - област, която сега е възстановена от дивата природа. Експертите казват, че няма да е годно за обитаване за 20 000 години.



Сериалът "Чернобил" е сниман в ядрена централа в Литва, която беше изведена от експлоатация, докато текат снимките. /24chasa.bg Въпреки, че досега са излъчени само три епизода от общо пет, Чернобил вече има по-висок рейтинг, отколкото култовите сериали Breaking Bad и Game of Thrones."Chernobyl" има впечатляващата оценка 9,5 от 10. Breaking Bad и Game of Thrones са чак на пета и шеста позиция.Петчастовата драма „Чернобил“, с участието на звезди като Емили Уотсън, Джеси Бъкли, Стелън Скарсгард и Джаред Харис, разказва отблизо за най-голямото бедствие в историята на ядрената енергетика.В ранните часове на 26 април 1986 г. тестът за безопасност на реактор в Чернобилската електроцентрала в Украйна катастрофално се е объркал. Грешките са допуснати от лошо подготвената нощна смяна, които се занимават откриването как реактор номер четири ще се справи с прекъсване на захранването.Анатолий Дятлов, заместник-главният инженер, изигран от Пол Ритър, прави безразсъдни решения, които довеждат до експлозия, която пуска 400 пъти повече радиоактивност от бомбата върху Хирошима, 41 години по-рано.Съветските власти обявиха официалния брой на жертвите - 31, въпреки че реалната цифра може да е била стотици хиляди.В продължение на десетилетия на територията на обекта е изградена 19-километрова зона за изключване - област, която сега е възстановена от дивата природа. Експертите казват, че няма да е годно за обитаване за 20 000 години.Сериалът "Чернобил" е сниман в ядрена централа в Литва, която беше изведена от експлоатация, докато текат снимките. /24chasa.bg Днес+ Запази и Сподели