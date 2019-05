Още снимки: test Много изненади и лакомства на детския празник "Най-сладкият ден" Много изненади, лакомства и подаръци за малки и големи обещават организаторите на детския празник "Най-сладкият ден". По традиция програмата на събитието ще представи над 1200 талантливи малчуган и младежи от варненските училища, читалища, арт формации, танцови и певчески школи. В събота - 25-ти май, от 10.00 до 20.00 ч. ще има богата концертна изява по повод 10-то юбилейно издание, което отново ще огласи централния вход на Морската градина.



Тази година организаторите ще представят спортен флашмоб, в който ще призовават да се включи и публиката, а от младежката организация към БЧК - Варна ще демонстрира как се оказва първа долекарска помощ. Всички малчугани могат да оставят шарен спомен, като изрисуват картина от цветни ръчички със специални бои или да се снимат пред колоритното „Пано на радостта“.



Институтът „Конфуций“ към Великотърновския университет ще представи магията на китайските изкуства с калиграфия, връзване на възли и изрязване на силуети. Представители на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще демонстрират приложна наука. За любителите на сладките изкушения през целия ден ще има много лакомства. Ще се раздават безплатно - желирани бонбони, локуми, близалки, сокчета, кроасани, торти и сладоледи, а децата от публиката ще участват в множество творчески работилници, конкурси и томболи, в които ще получат много подаръци и награди, обещават организаторите. Доброволци на „Най-сладкият ден“ са младежката организация на PTPY The Dolphins и Български Младежки Червен Кръст – Варна.



Събитието се организира в партньорство с Община Варна.



За подробности тук



ПРОГРАМА – „НАЙ-СЛАДКИЯТ ДЕН“ 2019



10:00 Откриване



10:10 Студио „Палас“, ръководител Краси Янев



10:30 Демонстрация на първа долекарска помощ от Български Младежки Червен Кръст – Варна



10:40 Ансамбъл „Фолклорни ритми“ и ДТС „Аспаруховче“, р-ли Зоя Георгиева и Никола Николов



11:00 ТОРТА за деца от публиката от Kramer



11:00 Клуб „Айкидо Доджо“ – демонстрации на айкидо техники, сенсей Никола Григоров



11:08 Mажоретен състав – Танцова школа „Стил Денс“, р-л Силвия Петрова



11:10 Лакомства за децата от SUGAR WORLD



11:13 Детска танцова школа „Пламъче“, ръководител Кирилка Петрова



11:25 АНОНС ЗА ПЪРВА ТОМБОЛА с награди за деца от публиката



11:25 КХГ „Грация“, хореограф Меглена Генчева



11:30 Възпитаници на Студио „ДА”, ръководител Маргарита Георгиева



11:35 Натурални сокове OLYMPUS за децата



11:45 Клуб по акробатичен рокендрол КАРТИМ, ръководител Бойка Боева



12:00 Детска танцова школа „Тракийче“, ръководител Тодор Тодоров



12:25 Възпитаници от IБ клас към СУ „Неофит Бозвели“ - Варна, ръководител Марияна Колева



12:27 Изпълнение на Десислава Борисова с танцов съпровод - ЧОУ „Феникс“



12:30 Мария Бурова с група „Малчугани“



12:35 Желирани бонбони SMILE GUMMY за децата



12:35 Вокална група „Весели щурчета“, ръководител Радослава Димова



12:45 ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ ОТ ПЪРВА ТОМБОЛА – за деца от публиката



13:00 Възпитаници на музикалния педагог Мила Маврова



13:30 PARTY JACK шоу – клоуни с балони



13:30 Брейк формация „Крейзи Форс“, ръководител Кирил Райчев



13:40 Възпитаници на музикалния педагог Мила Маврова



14:10 СПОРТЕН ФЛАШМОБ – „БиС – Благотворителност и Спорт“



14:20 Street Dance School THE CENTER, хореограф Мариела Станчева



14:24 Конкурс с награди за деца, от Вето - уреди за вграждане



14:25 Изпълнения на виртуозния пианист Тони Троев



14:40 ВСУ „Черноризец Храбър“ – демонстрации на приложна наука



14:40 Балетна школа „Танцова работилница“, р-л Десислава Димитрова



14:45 ТОРТА за деца от публиката от сладкарска работилница АМИЙО



14:45 PM Dance Studio, ръководител Поли Михайлова



14:55 Изпълнение на Весела Цанкова – колоратурно сопрано, лауреат от международни конкурси



15:00 Арт студио „Арлекин“ – деца костюми на приказни герои



15:00 Вокална група „Фреш“ и ВТС "Варненски СмакОлики", р-л Наталия Пурик



15:10 АНОНС ЗА ВТОРА ТОМБОЛА с награди за деца от публиката



15:10 Street Dance School THE CENTER, хореограф Мариела Станчева



15:15 Балетна школа „Реверанс“, ръководител Ирена Радева



15:20 Институт „Конфуций“ към ВТУ – магията на китайските изкуства



15:20 Балетно студио „Звездна дъга“, ръководител Елена Бубновская



15:40 Възпитаници на музикалния педагог Павлинка Тодорова



16:00 Гризки „Зайо Байо“ – за деца от публиката



16:20 Клуб по танци „Стар Денс“, ръководител Радостина Христова



16:40 Arsen Magic – забавни фокуси и анимация за деца от публиката



16:50 ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ ОТ ВТОРА ТОМБОЛА – за деца от публиката



17:10 Вокална формация „Бънджи Сингърс“, р-ли Тома и Марияна Езекиеви



18:10 Торти „Пуфис“ за деца от публиката



18:10 Възпитаници на музикалния педагог Кремена Матева



19:10 Пламен Любенов – победителят в „България търси талант“



19:20 Ансамбъл при „Китарен център за млади творци“, р-л Боян Дойчев



19:30 Изпълнения на рок банди от Rock School



