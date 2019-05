Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи АЗ Алкмаар - Витес, втори плейоф за Лига Европа

08:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уотфорд, финал за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Аталанта

08:15 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

08:30 Eurosport: Тенис: Турнир от ATP в Женева

09:30 Eurosport 2: Тенис: Турнир от ATP в Женева

10:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Нант, мач от френската Лига 1 /п/

10:00 Ring.BG: Волейбол Серия А, плейофи

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Белгия - България

10:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Атлетик /Б/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Портланд Трейл Блейзърс, пети финален мач на Западната конференция на НБА /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Интер

10:55 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 45-и епизод /п/

12:00 Ring.BG: Волейбол Серия А, плейофи

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион Първи четвъртфинален мач

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Фиорентина

12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - четвъртфинали (WTA International)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/

13:30 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 8-и епизод /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Амиен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Волейбол Серия А, плейофи

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион Втори четвъртфинален мач

14:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Торонто Раптърс - Милуоки Бъкс, четвърти финален мач на Източната конференция на НБА /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт , мач от германската Бундеслига

16:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Самюел Юмтити ", документален филм

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 250 Лион Трети четвъртфинален мач

17:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от ATP в Женева, четвъртфинали, директно

17:00 BNT 3: Баскетбол: Първа финална среща от Националната баскетболна лига

17:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Втора професионална лига, директно

17:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Белгия - Япония

17:30 Film Plus: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - II четвъртфинал (WTA International - повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Астън Вила, полуфинален мач реванш от плейофите на Чемпиъншип /п/

18:30 Eurosport: Тенис: Турнир от ATP в Женева, четвъртфинали, директно

18:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - IV четвъртфинал (WTA International)

18:45 Max Sport 2: Тенис: ATP 250 Лион Четвърти четвъртфинален мач

18:55 BNT 3: Баскетбол: Втора финална среща от Националната баскетболна лига пряко предаване

19:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 BNT 2: Футбол: Мексико - Италия - среща от Световното първенство за юноши под 20 г. пряко предаване от Полша

19:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 8-и епизод /п/

20:00 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

20:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 44-и епизод

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, жребий, директно

20:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Славия, плейофен мач реванш за 7-то място в Първа професионална лига, директно

20:30 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Ерик Абидал", документален филм

20:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - България

21:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Ето'о" първа част , документален филм

21:00 Eurosport 2: Тенис: Турнир от ATP в Женева, четвъртфинали

21:30 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Рома

22:15 Nova Sport: Волейбол: Новара - Конелиано, финал на Шампионската лига за жени /п/

22:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

22:30 Diema Sport: Футбол: Мач от Втора професионална лига /п/

22:30 Film Plus: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - III и IV четвъртфинали (WTA International - повторение)

22:55 BNT 3: Футбол: Мексико - Италия - среща от световното първенство за юноши под 20 г.

23:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 44-и епизод /п/

23:00 Eurosport: Тенис: Турнир от ATP в Женева, четвъртфинали

