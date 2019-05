Още снимки: test Game of Thrones 8 и какъв гаф беше направен в последния епизод Game of Thrones вече е в историята. Спокойно можем да кажем, че за девет години сериалът се превърна във феномен. Последните два сезона малко разочароваха, но за това ще говорим друг път, защото определено има какво да се каже.



Вчера, 20 май, беше излъчен и последният епизод от осми сезон, с който беше сложен край на сериала. За съжаление и той не мина без гаф. Тук идва и предупреждението, че ако не сте гледали епизода, е по-добре да спрете с четенето, защото следват сюжетни разкрития.





Шести епизод определено не може да бъде категоризиран като най-силния, но поне ни даде това, което искахме - някой (различен от Церсей) да седне на Железния трон. Не очаквахме това да е Триоката врана, но каквото такова. В заключителната част на епизода, когато Бран беше избран за новия крал на Вестерос и шестте кралства (Северът остана независимо кралство благодарение на Санса), дойде и поредният гаф.



Една пластмасова бутилка с вода се появи в кадър. Тя беше до крака на Самюел Тарли и не се наби на очи, както направи чашата в четвърти епизод, но не остана незабелязана.



/lifestyle.bg