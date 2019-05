Още снимки: test Куентин Тарантино, Кан и Once Upon a Time in Hollywood Фестивалът в Кан е в разгара си, а голяма част от дългоочакваните филми до края на 2019 г. ще бъдат показани там. Един от тях е "Имало едно време в Холивуд" на Куентин Тарантино. Режисьорът обаче има известни притеснения относно прожекцията му - той се опасява, че след скрийнинга по медии и социални мрежи ще започнат да се появяват спойлери за съдържанието му.



Затова и отправи призив към всички, които имат щастието да гледат филма му с Марго Роби, Леонардо ДиКаприо и Брад Пит, да не споделят нищо за него, за да не развалят удоволствието на зрителите, които ще го видят по-късно през годината.



Не знаем особено много за сюжета му - известно ни е, че действието се развива около 1969 г., когато се случват убийствата на Чарлз Менсън. Знаем, че Роби играе една от жертвите - Шарън Тейт. Но какви са ролите на ДиКаприо и Пит не ни е много ясно. И наистина ще сме благодарни да разберем, чак когато и ние седнем в киносалона.



