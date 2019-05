Още снимки: test Три сигнала от Елена Йончева за Борисов и братовчеда Депутатът от БСП Елена Йончева уличава премиера Борисов в лъжа. С пост във файсбук Йончева заявява, че Борисов лъже за братовчеда Ради и къщата в Барселона. Припомняме, че тази сутрин в интервю за БТВ Борисов заяви, че "Ние сме сложна рода". С едните братовчеди не си говорели 30 години, само си махали. С другите не се виждали 40 години. Двама братовчеди съм ги бил, затова не си говорим, разказа Бойко Борисов.



Елена Йончева заявява, че разполага с информация. Припомняме, че в събота депутатът от БСП се закани да предостави на главния прокурор Сотир Цацаров всички необходими документи по случай с къщата в Барселона и т.нар. от нея кръг "Банкя". В момента социалистите изготвят сигнал съвместно с юристи и настояват Цацаров да проучи случая заедно с проверката на офшорните сметки.



Малко по-късно от пресцентъра на БСП съобщиха, че Елена Йончева е внесла сигнали до прокуратурата с информация за участие на Борисов и "Братовчеда" в "Апартаментгейт". Сигналите до прокуратурата са във връзка с прехвърлянето на бизнеса на Борисов на братовчед му, с когото премиерът твърди, че не поддържа контакт. Това са фирмите ИПОН 1, Борко 2000 и БИУМ 99, която от своя страна е собственик на ИПОН-Агенция за сигурност и отбрана.



Вторият сигнал е за извършени заменки в полза на братовчед му Радослав Иванов - за терен на най-комуникативнато място в Люлин. В сигнала до прокуратурата се казва, че анализът на решението на СОС, справката за собствеността на "Монтенегро 1" ООД и вписването на договора за замяна обосновават извода, че дружеството на Радослав Венциславов Иванов ("Братовчеда") получава общински имот от 1065 кв.м. на стойност 197 764 (сто деветдесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и четири) лева срещу апартамент в Ботунец и гарсониера на обща стойност 69 984, 04 лева. Логичен е въпросът дали разликата между стойностите на заменените имоти в размер на 127 796, 96 лева е стойността на посоченото задължение на фирма "Монтенегро 1" ООД за своя сметка да проектира и изгради пътна отсечка свързваща ул. "Филиповско шосе" и бул. "Панчо Владигеров", както и да проектира и изгради ВиК съоръженията, осветление и пътна настилка о.т. 322 през о.т. 323 до свързване с о.т. 324. Ако това е така, дали посоченото задължение е изпълнено и дали въобще струва толкова - пита Йончева в сигнала.



Третият сигнал до прокуратурата е във връзка с това, че "Братовчедът" Радослав Иванов е съдружник с Иван Саздов във фирма "Бетон 2" ООД. Саздов представлява офшорната фирма "Palms Enterprises" (Overseas) LTD. Тя изпраща по сметка на на "EMA BGS SL", 1,7 млн. евро. Фирмата е представлявана от Борислава Йовчева, а по-късно от нейния баща. Адресът на фирмата е същият като на т. нар. къща в Барселона - ул. "Францеск Рибалта" 8. В сигнала Йончева моли да бъде разпоредена проверка, която да установи налице ли са данни за свързани лица по отношение на представляващите по закон и пълномощия дружества, както и евентуално за престъпления свързани с пране на пари и/или организирана престъпна група с цел пране на пари.



Депутатът от БСП прилага сега и снимки на въпросния роднина на Борисов, справки от Търговския регистър и кратко видео.



За какво е излъгал Борисов според Елена Йончева:



1. Братовчедът Радослав Иванов днес е собственик на бившия бизнес на г-н Борисов, включително ИПОН (вижте приложените документи).



Видно от справки по партидите на редица дружества, в които Борисов е имал участие като собственик и/или управител, е че преди да стане кмет на Столична община и по-късно премиер, той е продал бизнеса си именно на братовчед си Радослав Венциславов Иванов.



2. Във времето, когато е кмет на гр. София, Борисов прави заменки в полза на братовчед си Радослав Иванов - за терен на най-комуникативно място в Люлин.



На 15.12.2006 г. е вписана замяна на недвижими имот - гарсониера и апартамент на "Монтенегро 1" ООД, представлявана от Радослав Иванов (Братовчеда) и недвижим имот - 1060 кв.м. на комуникативно място в столичния квартал Люлин на Столична община, представлявана от Бойко Борисов - кмет на гр. София в периода от 10.11.2005 г. до 27.07.2009 г. Подозрителен факт е, че "Монтенегро 1" ООД придобива тези два имота непосредствено преди договора за замяна. Разликата между стойностите на заменените имоти е в размер на 127 796, 96 лв. За това свое задължение ли фирма "Монтенегро 1" ООД за своя сметка е трябвало да проектира и изгради пътна отсечка, свързваща ул. "Филиповско шосе" и бул. "Панчо Владигеров", както и да проектира и изгради ВиК съоръженията, осветление и пътна настилка? Ако това е така, дали посоченото задължение е изпълнено и дали въобще струва толкова? Изпращам сигнал до главния прокурор да образува проверка, която да установи- налице ли са престъпления във връзка с процесния договор за замяна.



3. Братовчедът на премиера Борисов е в съдружие и с осъждани лица - Пламен Симов, известен с прякора си "Килията".



От справка в Търговския регистър по партидата на дружеството "Хай строй" ООД, ЕИК 131378629 е видно, че Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) продава своя дял в капитала на дружеството на Пламен Лазаров Симов, известен с прякора си "Килията", който е осъждан за разпространение на наркотици и се води близък до премиерския кръг. По-късно Килията продава дяловете си обратно на Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда).



Ще внеса документи до главния прокурор да разпореди проверка, която да установи налице ли са данни за свързани лица по отношение собствеността на "Хай строй" ООД през годините, както и за финансовите средства на посочените дружества, евентуално за престъпления, свързани с пране на пари и/или организирана престъпна група с цел пране на пари.



4. Цитираните по-долу поредица от имоти на братовчеда Ради будят съмнение за произхода на средствата, с които са закупени, както и за начина на закупуване на имотите на занижени цени. Настояваме прокуратурата да направи проверка.



От справката по лице на Радослав Венциславов Иванов от имотния регистър прави впечатление, че след като братовчедът Борисов става кмет, а по-късно и министър-председател, братовчедът Радослав Венциславов Иванов сключва множество сделки за недвижими имоти в София и особено за имоти в с. Иваняне, Люлин - на стойност между 52 и 70 лв. на квадратен метър и Банкя. Сред последните се откроява сделка от 14.12.2007 г., с която Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) продава на кмета Бойко Борисов поземлен имот с площ от 462 кв.м. за 3496, 90 лева или по 7 лв. на кв.м. Видно от акта върху имота не е имало постройка, тъй като такава не е посочена да се прехвърля. Към днешна датата в този имот има изградена постройка с приблизителна застроена площ от 138 кв.м. Сделките показват, че освен всичко друго, Радослав Иванов (Братовчеда) изкупува имотите около къщата на премиера в Банкя. Имаме обосновано съмнение, че Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) е купил имот ведно с етаж от построената в него къща и гараж, който имот отново е в близост , съседство с тази на Борисов и по-точно зад неговата къща. Тези други сделки ме карат да подам сигнал до главния прокурор да образува проверка, която да установи източника и размера на доходи на Радослав Иванов (Братовчеда), с които купува посочените имоти и най-вече- ползва ли се с протекции при закупуването на имоти на занижени цени, неотговарящи на пазарните. Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) участва, като собственик и управител в редица търговски дружества, от които най-много се открояват тези, свързани със строителството на недвижими имоти - "Хай строй" ООД, ЕИК 131378629 и "Монтенегро 1" ООД.



