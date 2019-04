Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Юнайтед - Барселона /п./

08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Рома

08:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Камила Джорджи (Qatar Total Open 2019, Доха; WTA Premier - повторение)

08:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /12 епизод/

09:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Норвегия

10:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Дижон, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Ювентус /п./

10:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, полуфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Ванкувър Уайткапс - Лос Анджелис Галакси

10:10 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

11:35 BNT 3: Футбол: Чехия - Бразилия - приятелска среща

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 32-ри епизод, повторение

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 39-и епизод, повторение

12:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Универсидад Католика - Коло Коло

12:00 Film Plus: Тенис: Abierto GNP Seguros, Монтерей (WTA International - четвъртфинали, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мурсия - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

12:30 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Уулвърхямптън Уондърърс, полуфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями Джон Иснър - Роджър Федерер, финал

14:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Тотнъм - Манчестър Сити, първи четвъртфинал

15:00 Diema Sport: Футбол: Черноморец Балчик - Арда, мач от Втора професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

15:10 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Берое - среща от Националната баскетболна лига

15:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Юнайтед - Барселона /п./

16:00 Nova Sport: Футбол: Норич Сити - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип, повторение

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Сасуоло

16:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Витес - ПСВ Айндховен

17:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Минесота Тимбъруулвс - Оклахома Сити Тъндър, мач от НБА, повторение

17:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Ювентус /п./

18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Лауреано Руис " , документален филм

18:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Гингам - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

19:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Черна гора - Англия

19:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 38-и епизод

20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 29-и епизод, директно

20:00 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

20:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Манчестър Юнайтед - Барселона, първи четвъртфинален мач от Шампионска лига 2018/2019г.

20:30 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

21:25 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /12 епизод/

21:30 BNT: Студио "Футбол" коментарно предаване

21:30 Film Plus: Футбол: Райо Валекано - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:45 bTV Action: Студио "Лига Европа"

21:55 BNT 3: Футбол: Славия /Прага/ - Челси - среща от 1/4-финалите на турнира "Лига Европа" пряко предаване от Прага /в паузата: Европейско първенство по борба - репортаж от Букурещ/

22:00 bTV Action: Пряко, Лига Европа: Виляреал - Валенсия

22:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа, пряко: Бенфика - Айнтрахт

22:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - СПАЛ

22:00 BNT: Футбол: "Арсенал" - "Наполи", среща от турнира на Лига Европа пряко предаване от Лондон

23:30 Film Plus: Тенис: Михаела Бузарнеску - Йелена Остапенко (Qatar Total Open 2019, Доха; WTA Premier - повторение)

