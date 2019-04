Още снимки: test Lord of The Rings In Concert се завръща с последната си най-зрелищна част Lord of The Rings In Concert се завръща в "Арена Армеец" на 16 ноември 2019 г. с последната и най-зрелищна част от трилогията, а именно "Завръщането на краля".



Всички почитатели на Дж. Р. Р. Толкин ще могат да се насладят на най-епичните битки на голям екран в симбиоза с оригиналния, внушителен саундтрак, изпълнен на живо от над 250 души хор и оркестър.



"Властелинът на пръстените: Завръщането на краля" печели 11 награди Оскар, включително за най-добър филм, най-добър режисьор и най-добри визуални ефекти. За успеха и силното въздействие на продукцията обаче несъмнено допринася и саундтракът, дело на филмовия композитор Хауърд Шор. Музиката към филма получава четири награди Грами, два Златни глобуса, както и множество отличия от фестивали и критици.



