Песен на корейска група чупи рекорди в Youtube

Клипът към песента "Kill This Love" на южнокорейската поп група "Блекпинк" (Blackpink) счупи рекорда за най-много гледания през първите 24 часа след появата му във видеоплатформата "Ютюб" (Youtube), съобщи Би Би Си.



"Kill This Love" бе видян 56,7 милиона пъти. На клипа четирите южнокорейки - Джису, Джени, Розе и Лиса - пеят на английски и корейски език. Те подобриха рекорда на Ариана Гранде, която постигна 55,4 милиона гледания за първите 24 часа в "Ютюб" на клипа към песента си "Thank U, Next".



Така класацията за най-гледан в "Ютюб" дебютен клип е:



"Блекпинк" - "Kill This Love" - 56,7 милиона гледания за първите 24 часа,



Ариана Гранде - "Thank U, Next" - 55,4 милиона,



Би Ти Ес - "IDOL Official" - 45,9 милиона,



Тейлър Суифт - "Look What You Made Me Do" - 43,2 милиона,



Еминем - "Killshot" - 38,1 милиона.



"Блекпинк" счупиха и друг рекорд: за два дни и 14 часа техният клип към "Kill This Love" бе гледан 100 милиона пъти. Досегашният рекорд за най-бързо събиране на 100 милиона гледания се държеше от друг корейски поп изпълнител – PSY с клипа към песента "Gentleman".



"Блекпинк" е сформирана през 2016 година, а през август издават дебютния си албум - "Square One". "Блекпинк" става и женска кей-поп група, изкачила се най-високо в американските класации. Техният сингъл "Ddu-Du Ddu-Du" от 2018 година е и най-гледаният кей-поп клип в "Ютюб". /БТА