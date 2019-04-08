Още снимки: test Момче с мотоциклет пострада при катастрофа във Велико Търново Непълнолетен мотоциклетист пострада при катастрофа във Велико Търново, съобщи полицията. Произшествието е станало в петък около 15,30 ч. на кръстовище между улиците „Краков“ и „Арх. Г. Козарев“ в областния град. По първоначална информация са се блъснали лек автомобил „Опела Зафира“, управляван от 31-годишен мъж от гр. Левски и мотоциклет, управляван от 17-годишен правоспособен водач. В резултат на това е пострадал мотоциклетистът, който е с фрактура на ръката. След преглед е бил освободен за домашно лечение. Двамата водачи са били изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство. Непълнолетен мотоциклетист пострада при катастрофа във Велико Търново, съобщи полицията. Произшествието е станало в петък около 15,30 ч. на кръстовище между улиците „Краков“ и „Арх. Г. Козарев“ в областния град. По първоначална информация са се блъснали лек автомобил „Опела Зафира“, управляван от 31-годишен мъж от гр. Левски и мотоциклет, управляван от 17-годишен правоспособен водач. В резултат на това е пострадал мотоциклетистът, който е с фрактура на ръката. След преглед е бил освободен за домашно лечение. Двамата водачи са били изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство. Днес+ Запази и Сподели



