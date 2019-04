Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Баскония - Химки

08:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Севиля - Славия Прага

08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - СПАЛ

09:45 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Дарушафака

10:00 Nova Sport: Футбол: Реймс - Лил, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Зенит - Виляреал

10:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Минесота Тимбъруулвс - Оклахома Сити Тъндър, мач от НБА, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Торино

11:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

12:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Жалгирис

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Борусия Дортмунд

12:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Вилем II - Аякс

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Сасуоло

12:00 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Дариа Гаврилова (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

12:05 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Черна гора - Англия

13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

13:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Макаби Тел Авив

14:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Реал Мадрид

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Аталанта

14:10 Film Plus: Тенис: Дженифър Брейди - Ашли Барти (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - повторение)

15:00 BNT 3: Баскетбол: Финал на Балканската баскетболна лига

15:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - ЦСКА, четвърти полуфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

15:30 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Леся Цуренко (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - повторение)

16:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 37-и епизод, повторение

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико М - Ювентус

16:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Атлетико ПР - Бока Хуниорс

16:30 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис

17:05 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Кристина Макхейл (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - повторение)

17:30 Diema Sport: Футбол: Черноморец Балчик - Арда, мач от Втора професионална лига, директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Манчестър Юнайтед

18:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Интернасионал - Ривър Плейт

18:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 7-и епизод

19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /12 епизод/

19:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

20:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Септември, мач от Първа професионална лига, директно

20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Страсбург, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Киево

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

22:00 TV+: Футбол: Виляреал - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:15 Nova Sport: Футбол: Лион - Дижон, мач от френската Лига 1, повторение

22:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Норвегия

23:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

23:20 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (Sydney International, Сидни; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

23:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

