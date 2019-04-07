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Игуменът на Бачково: Поемам новото си богослужение с послушание

07.04.2019 12.50

"Поемам новото си богослужение с послушание. В дните до края на Великия пост най-важни са сега богослуженията". Това бяха първите думи на новия игумен на Бачковската обител Величкия епископ Сионий. Той бе въдворен днес в манастира в присъствието на пратеника на Светия синод старозагорския митрополит Киприан.

"Величкият епископ Сионий поема едно трудно богослужение", каза дядо Киприан. Литургията продължи около 3 часа и на нея присъстваха много миряни, както и рокери от братствата в Пловдив и региона. Те целунаха ръка на новия игумен и се снимаха с него.

В продължение на 5 години епископ Сионий бе игумен на Троянския манастир, който обнови изцяло. Докато Светият синод избере неговия приемник там, той ще ръководи едновременно Бачковската и Троянската обител.

На Великден обаче ще служи в Бачково.

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