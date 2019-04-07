Още снимки: test Игуменът на Бачково: Поемам новото си богослужение с послушание "Поемам новото си богослужение с послушание. В дните до края на Великия пост най-важни са сега богослуженията". Това бяха първите думи на новия игумен на Бачковската обител Величкия епископ Сионий. Той бе въдворен днес в манастира в присъствието на пратеника на Светия синод старозагорския митрополит Киприан.



"Величкият епископ Сионий поема едно трудно богослужение", каза дядо Киприан. Литургията продължи около 3 часа и на нея присъстваха много миряни, както и рокери от братствата в Пловдив и региона. Те целунаха ръка на новия игумен и се снимаха с него.



В продължение на 5 години епископ Сионий бе игумен на Троянския манастир, който обнови изцяло. Докато Светият синод избере неговия приемник там, той ще ръководи едновременно Бачковската и Троянската обител.



На Великден обаче ще служи в Бачково.



"Поемам новото си богослужение с послушание. В дните до края на Великия пост най-важни са сега богослуженията". Това бяха първите думи на новия игумен на Бачковската обител Величкия епископ Сионий. Той бе въдворен днес в манастира в присъствието на пратеника на Светия синод старозагорския митрополит Киприан."Величкият епископ Сионий поема едно трудно богослужение", каза дядо Киприан. Литургията продължи около 3 часа и на нея присъстваха много миряни, както и рокери от братствата в Пловдив и региона. Те целунаха ръка на новия игумен и се снимаха с него.В продължение на 5 години епископ Сионий бе игумен на Троянския манастир, който обнови изцяло. Докато Светият синод избере неговия приемник там, той ще ръководи едновременно Бачковската и Троянската обител.На Великден обаче ще служи в Бачково. Днес+ Запази и Сподели



