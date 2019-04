Още снимки: test Над 3000 варненци почистиха плажовете си Над 3000 варненци, повечето придружени от децата си, участваха в организираната кампания за почистване на плажовете във Варна "ФАС-OFF".



Въпреки лошото време само на Южния плаж близо 1200 души събираха фасове и остатъци от опаковки.



Организаторите подчертават, че масовото участие на варненци е доказало, че общата кауза в името на чистата природа обединява.



И в центъра на Шумен също хиляди събираха фасове. Около 50 души, предимно деца и младежи, се включиха в акцията "ФАС OFF", организирана от Общинския младежки съвет Шумен и варненската организация "Благотворителност и спорт".



Младите хора чистиха района около Паметника на Свободата и стълбите над Младежкия дом. Бяха напълнени 40 чувала с боклук и 60 чаши с фасове



Акцията "ФАС OFF" се проведе в 17 града на страната, а идеята на организаторите е тя да се превърне в ежегодна. /news.bg Над 3000 варненци, повечето придружени от децата си, участваха в организираната кампания за почистване на плажовете във Варна "ФАС-OFF".Въпреки лошото време само на Южния плаж близо 1200 души събираха фасове и остатъци от опаковки.Организаторите подчертават, че масовото участие на варненци е доказало, че общата кауза в името на чистата природа обединява.И в центъра на Шумен също хиляди събираха фасове. Около 50 души, предимно деца и младежи, се включиха в акцията "ФАС OFF", организирана от Общинския младежки съвет Шумен и варненската организация "Благотворителност и спорт".Младите хора чистиха района около Паметника на Свободата и стълбите над Младежкия дом. Бяха напълнени 40 чувала с боклук и 60 чаши с фасовеАкцията "ФАС OFF" се проведе в 17 града на страната, а идеята на организаторите е тя да се превърне в ежегодна. /news.bg Днес+ Запази и Сподели