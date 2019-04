Още снимки: test Посмъртен албум на диджей Авичи ще бъде издаден през юни Семейството на покойния шведски диджей Авичи, самоубил се миналата година, ще издаде негов нов албум, по който той е работил преди смъртта си, съобщиха световните информационни агенции.



Първият сингъл "SOS" ще излезе на 10 април. Албумът "TIM" ще бъде пуснат в продажба на 6 юни. Печалбата е предназначена за фондацията "Тим Берглинг", носеща рожденото име на покойния музикант, която работи за предотвратяване на самоубийства и помага на психично болни, информира БТА.



Диджей Авичи беше намерен мъртъв в Маскат, Оман, през април миналата година. Подробности за смъртта му не бяха разкрити. Той беше едва на 28 години.



През 2016 г. Авичи обяви, че спира турнетата заради натоварването и здравословни проблеми. Той е страдал от остър панкреатит, дължащ се отчасти на злоупотреба с алкохол. През 2014 г. му е отстранена жлъчката. Диджей Авичи продължи да записва и да продуцира до смъртта си, работейки с музиканти като Мадона, "Колдплей", Уайклеф Жан, Роби Уилямс.



