Gravity Co е една от най-иновативните български групи. Банда – пионер в съвременната електронно-китарна музика у нас, която имаше изключително силни години в близкото минало. Почина вокалистът на Gravity Co Явор Захариев. Той се лекуваше в "Пирогов", след като в сряда той беше открит в безпомощно състояние със счупен нос. Захариев беше настанен в реанимацията на "Пирогов" в изключително тежко състояние.Неофициално от полицията тогава обясниха, че няма следи от насилие и влизане с взлом.Gravity Co е една от най-иновативните български групи. Банда – пионер в съвременната електронно-китарна музика у нас, която имаше изключително силни години в близкото минало.