Спортът по телевизията днес

08:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Франция Лион - Рен, първи полуфинал за купата на Франция

08:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 37-и епизод, повторение

08:30 Film Plus: Тенис: Abierto GNP Seguros, Монтерей - I и II четвъртфинали (WTA International - повторение)

09:15 BNT 3: Футбол: Германия - Сърбия - приятелска среща

10:00 Nova Sport: Футбол: Шалке 04 - Вердер Бремен, четвъртфинален мач за Купата на Германия, повторение

10:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - ЦСКА, трети полуфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Наполи

10:45 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Баскония - Химки

11:05 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Швеция - Румъния

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 38-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Манчестър Юн

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Болоня

12:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

12:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Дарушафака

12:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

12:55 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Норвегия

13:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Меноти" , документален филм

14:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Макаби Тел Авив

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Порто - Рома

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

14:30 Nova Sport: Футбол: Норич Сити - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип, директно

14:30 Film Plus: Тенис: Volvo Car Open, Чарлстън - четвъртфинали (WTA Premier - повторение)

15:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Дарушафака

15:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Белгия - Русия

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Торини

16:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Лайпциг, директно

17:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 6-и епизод, повторение

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Бирмингам Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

17:15 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно

17:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Черна гора

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Дижон, мач от френската Лига 1, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Айнтрахт Франкфурт

19:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Ring.BG: Волейбол Серия А, плейоф, пряко: Revivre Axopower Milano - Azimut Leo Shoes Modena

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Милан

19:10 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

19:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Англия - Чехия

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, полуфинален мач за Купата на Футболната асоциация, директно

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Борусия Дортмунд, директно

19:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Вилем II - Аякс

20:00 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно

20:00 Nova Sport: Футбол: Верея - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Volvo Car Open, Чарлстън - полуфинали (WTA Premier)

20:15 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - ЦСКА, четвърти полуфинален мач от плейофите на Суперлигата, директно

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:25 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

21:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Рома

21:55 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис

22:15 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно

22:30 Nova Sport: Футбол: Гингам - Монако, мач от френската Лига 1, запис

23:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

