Чарлийз Терон: Шокиращо необвързана съм

Преди ден Чарлийз Терон представи новия си филм Long Shot по време на наградите 2019 CinemaCon в Лас Вегас. Беше придружена от екранния си партньор Сет Роугън, с когото получиха и наградата Comedy Stars of the Year. По-любопитно обаче се оказа мини интервюто на актрисата пред ETCanada, в което тя открито обяви, че си търси мъж."Необвързана съм от около 10 години, не е чак толкова много", казва Чарлийз с усмивка. След което добавя, че чака някой да се появи на хоризонта скоро. "Шокиращо необвързана съм." Думите й са подкрепени от Роугън, който се намесва в интервюто и приканва заинтересованите мъже да се обадят.43-годишната Терон живя осем години с актьора Стюърт Таунсенд, с когото се раздели през 2010 г. Няколко години след това беше във връзка с Шон Пен, която обаче приключи бързо. /lifestyle.bg