Пчелите не умират сами....

Според великия учен Алберт Айнщайн, ако пчелите изчезнат от Земята, човечеството ще оцелее не по-дълго от четири години. Причината е проста – около една трета от растенията, които са източник на храна за хората и животните, се опрашват от насекоми, а 80% от тези насекоми са пчели.



Хиляди пчели от десетки кошери са измрели поради неизяснени причини в село Райнино, Разградска област.Най-много щети има в пчелините на Марин Недев, Николай Петев, Велизар Христов и Иван Петров.На снимката – Един от най-пострадалите пчелини е на Марин Недев, той отглежда 100 кошера , от които са измрели пчелите в 20 кошера.Той с болка показа купчините пчели и разказа за за сполетялата го беда.Пострадалите собственици на пчелини предполагат, че пчелите им са натровени с химически препарати.



Ето защо данните за високата смъртност на пчелните семейства в България след зимния сезон будят притеснения не само у производителите на мед и пчелни продукти, за които това е истински удар по бизнеса, но и у учени и еколози. И макар засега България да е далеч от апокалипсис, настроението, с което пчеларският сектор влиза в новата селскостопанска година, е минорно.



Прегряването на кошерите вследствие на глобалното затопляне ще бъде главната причина за масово измиране на пчелите на цялата планета, пише Functional Ecology още преди година.



„Ако температурите се покачват с темповете, които прогнозират климатолозите, пчелите ще се окажат на границата на измирането, тъй като ще достигнат физиологичните си предели и напълно ще изчезнат в топлите райони“, казва Пол Карадона от Северозападния университет в Евънстоун (САЩ).



До края на века всички пчели на планетата може да измрат, предупредиха британски учени, цитирани от научното списание Proceedings of the Royal Society B. Изследователите са проследили придвижването на екзотичните паразити към нови територии вследствие на глобалните изменения на климата, както и начина, по който това влияе върху популацията на пчелите. По-специално става дума за паразита Nosema ceranae, които може да се засели по цялата територия на Европа, пояснява руското издание „Правда“.



Пчеларите са категорични, че измирането на пчелите се дължи нанерегламентираното третиране на земеделски площи с пестициди, които убиват пчелите.



По думите на местните до сега никога не е имало подобно масово измиране, те открили пчелите мъртви пред кошерите.



Главните заплахи за пчелите са глобалното затопляне, паразити от рода Varroa, разпространяващи вируси, пестицидите и загадъчният „Синдром на колапса на колонията“, при който пчелите-работнички изхвърлят пчелата-майка и напускат кошера.



Широкоспектърните хербициди, съдържащи глифозат, например „Раундъп“ на „Монсанто“, са истински унищожители на плевелите. Глифозатът се използва вече от 40 години. Всяка година само в Германия се изпръскват над 5 хиляди тона глифозат – в частни градини, в градски паркове, край железопътни линии. Най-големи количества от този хербицид се използват в селското стопанство: близо 40% от обработваемата земя в Германия се третира с глифозат. Привържениците и противниците на глифозата разгорещено спорят дали и в какви концентрация е вреден хербицидът, разработен през 1950 година от концерна „Монсанто“.



Водят се стотици съдебни дела по жалби на хора, които твърдят, че са се разболели от рак вследствие от контакт с глифозат. Многобройните студии, търсещи отговор на този въпрос, досега не дават еднозначни резултати. Според Агенцията за борба срещу рака на Световната здравна организация (СЗО), глифозатът „навярно предизвиква рак“. Други служби, включително здравните власти в Германия и в Европа, не са единодушни по въпроса.



Европейският настоява най-късно през 2022 година глифозатът да бъде забранен. През 2017 година Еврокомисията препоръча лицензът на хербицида да бъде удължен за пет години. Тоест, ново решение ще има през 2022…. /?!!!???/ . Интересно, какво мислят по въпроса бъдещите евродепутати и какво биха направили ?



Особено обезпокояваща е новината, че хербицидът може да е вреден за пчелите, чиято популация и без това е намаляла драстично в много части на света. В Китай, например, започнаха да опрашват ябълковите и крушовите дървета на ръка, тъй като няма достатъчно пчели. Вероятно комбинацията от различни фактори е причината за измирането на пчелите.



Към тях експертите причисляват вредители като акара Вароа, липсата на достатъчно хранителни вещества, заради употребата на химически продукти за растителна защита, както и променените климатични условия….



Баба Ванга, подобно на Айнщайн ни предупреждаваше, че изчезнат ли пчелите – тези „ангелски твари“, следващите, които ще изчезнат са хората.

Дали не се сбъдват пророческите думи на Баба Ванга, изречени преди повече от 30 години. Тя заръча да пазим трудолюбивите насекоми, защото изчезнат ли те, ние ще ги последваме.



Снимки: Мехмед Азиз



