Още снимки: test Селин Дион оповести световно турне и нов албум Канадската поп звезда Селин Дион оповести световно турне и нов албум, вдъхновен от кончината на съпруга ?, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.



Петдесет и една годишната певица направи съобщението по време на изпълнение на живо в Лос Анджелис.



Селин Дион се изявява с прекъсвания в Лас Вегас от 2003 г. Миналата година певицата оповести, че концертните ? изяви в столицата на хазарта ще приключат през юни.



"Мисля, че е време за промяна. Време е отново да тръгна на път", сподели Дион на концерта в Лос Анджелис.



Световното турне "Courage" на Дион ще започне от Квебек, Канада, през септември.



Албумът със същото заглавие ще излезе на музикалния пазар през ноември.



Селин Дион не посочва други дати за предстоящото си световно турне.



Певицата споделя, че заглавието на албума "Courage" е вдъхновено от смъртта на нейния съпруг и мениджър Рене Анжелил, който почина от рак на гърлото през 2016 г.



Селин Дион, носителка на пет награди "Грами", за последно организира световно турне през 2007 г. Тогавашната й концертна обиколка "Taking Chances" се нареди среди най-печелившите за годината, припомня Ройтерс.



През 2018 г. певицата изнесе концерти в Азия и Австралия.



Последният англоезичен албум "Love Me Back to Life" на Селин Дион излезе през 2013 г. През 2016 г. певицата издаде френскоезичната тава "Encore un Soir".



Канадската поп звезда Селин Дион оповести световно турне и нов албум, вдъхновен от кончината на съпруга ?, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.Петдесет и една годишната певица направи съобщението по време на изпълнение на живо в Лос Анджелис.Селин Дион се изявява с прекъсвания в Лас Вегас от 2003 г. Миналата година певицата оповести, че концертните ? изяви в столицата на хазарта ще приключат през юни."Мисля, че е време за промяна. Време е отново да тръгна на път", сподели Дион на концерта в Лос Анджелис.Световното турне "Courage" на Дион ще започне от Квебек, Канада, през септември.Албумът със същото заглавие ще излезе на музикалния пазар през ноември.Селин Дион не посочва други дати за предстоящото си световно турне.Певицата споделя, че заглавието на албума "Courage" е вдъхновено от смъртта на нейния съпруг и мениджър Рене Анжелил, който почина от рак на гърлото през 2016 г.Селин Дион, носителка на пет награди "Грами", за последно организира световно турне през 2007 г. Тогавашната й концертна обиколка "Taking Chances" се нареди среди най-печелившите за годината, припомня Ройтерс.През 2018 г. певицата изнесе концерти в Азия и Австралия.Последният англоезичен албум "Love Me Back to Life" на Селин Дион излезе през 2013 г. През 2016 г. певицата издаде френскоезичната тава "Encore un Soir". Днес+ Запази и Сподели