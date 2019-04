Още снимки: test Учени: Пейте, за да подобрите настроението си Знаете ли, че пеенето ни прави щастливи? Тази практика ни дава доза ентусиазъм и дори води до щастие и позитивност при пациентите с Алцхаймер и Паркинсон.



Често, когато сме под душа, слушаме музика и пеем заедно с нея? О, да, пеенето ни прави щастливи. Тази универсална практика ни изпълва със серотонин и окситоцин. Тя е като инжекция с ентусиазъм, която е достъпна за всички. Всъщност дори хората с болестта на Алцхаймер реагират всеки път, когато са насърчавани да пеят.



Как пеенето променя нашия свят



Едит Пиаф веднъж е казала, че пеенето ни позволява да избягаме в друг свят. Психолозите и невролозите не са напълно съгласни с тази идея, но музикотерапията представлява начин да се свържем с другите и да събудим емоциите, които ни помагат да установим по-интензивна връзка с другите.



Например, в едно проучване, публикувано в The Journal of Gerontology, изследователите обясняват, че когато възрастни хора пеят в обществен хор, тяхното здраве се подобрява и се чувстват по-малко самотни. Не можем да пренебрегнем факта, че хората над 65-годишна възраст са по-склонни да страдат от депресия, свързана със социалната изолация.



"Не пея, за да бъда щастлив. Щастлив съм, защото пея." — Уилям Джеймс



Пеенето ни прави щастливи, защото мозъкът обича музиката



В края на краищата, ние изпитваме щастие от най-простичките неща, като например добра компания, следобедна почивка или вечеря с приятели. Пеенето ни прави щастливи поради факта, че е едновременно простичко и завладяващо: човешкият мозък обича музиката.



Науката се стреми да обясни този факт. Леонард Майер обяснява в книгата си „Емоция и смисъл в музиката“, че мозъкът изпитва нещо като приятен шок с всяка мелодия и нота, която се осмелим да изпеем на глас.



Нещо повече, учените насочват вниманието ни към това, че имаме интересна структура в ушите си, която ни позволява да пеем: sacculus. Тази малка част от вътрешното ухо отговаря на честотите, които достигаме, когато пеем. Този физиологичен отговор ни носи удоволствие. Тези вибрации успокояват мозъка по катарктичен начин. Процесът е почти магически.



Пейте, за да подобрите настроението си



Пабло Пикасо казва, че за да рисуваш, трябва да затвориш очите си и да пееш. Мнозина от нас си пеят тихичко или си тананикат нещо, когато изпълняват задачите си. Често си пеем и докато шофираме, спортуваме, почистваме къщата или работим.



Пеенето подобрява настроението ни. То предизвиква отделяне на ендорфини, произвежда серотонин и намалява нивата на кортизол. Проучване, проведено в университета във Франкфурт, разкрива, че то укрепва нашата имунна система и дори подобрява дишането, гъвкавостта на диафрагмата и здравето на белите дробове.



Връзка между пеенето и невродегенеративните заболявания



Една от най-забележителните ползи от пеенето, която вече споменахме в началото на тази статия, се наблюдава при хората с невродегенеративни заболявания. Нещо повече, Алцхаймер асоциацията провежда практика, коеято се нарича „пеене за мозъка“, от години.



Установено е, че пеенето подобрява бдителността при възрастни хора с това заболяване. То им помага да се свързват с другите по позитивен начин — да изпитват радост, да се смеят и да бъдат по-възприемчиви към общуването и взаимодействието. Пеенето също така подобрява тяхната концентрация и настроение.



От друга страна, друг аспект, който експертите в областта на интелектуалните затруднения, като Том Шекспир и Алис Уидълун от Университета на Източна Англия, успяват да потвърдят, че хората с психични проблеми имат голяма полза от семинарите по пеене. Пеенето намалява нивата на стрес и тревожност и им помага да придобият самочувствие и социални умения.



Можем да кажем, че по някакъв начин пеенето винаги награждава нашия мозък. Музиката ни дава друг език, за който не са необходими думи.



Източник: Framar.bg



