Състоянието на вокалиста на Gravity Co остава тежко, борят се за живота му

Вокалистът на рок групата Gravity Co Явор Захариев е бил открит целият в кръв на тавана на дома си в столичния кв. "Лозенец". Открили го негови близки около 12,30 часа вчера в безпомощно състояние и викнали полиция и линейка. Според една от версиите 39- годишният рокаджия е бил нападнат и бит. Другата хипотеза е, че сам се е докарал до това състояние с дрога и е довел организма си до пълно изтощение. Разследването ще установи тепърва какво е довело до това състояние. Вокалистът на Gravity Co Явор Захариев остава в изключително тежко състояние и лекарите се борят за живота му. Това обявиха от "Пирогов" за Нова телевизия.По непотвърдена информация той е бил открит със счупен нос.