Концертът на Gravity Co., който трябваше да се проведе тази вечер в София, е бил отменен. Организаторите на събитието са публикували официално съобщение в групата на събитието във Facebook, че концертът се отлага заради здравословното състояние на член от групата. Нова дата няма да има и сумите за билетите ще бъдат възстановени. Вокалистът на рок групата Gravity Co Явор Захариев е настанен в реанимацията на "Пирогов", съобщи бТВ.Музикантът е бил открит в безпомощно състояние в дома си в столичния кв. "Лозенец".Концертът на Gravity Co., който трябваше да се проведе тази вечер в София, е бил отменен. Организаторите на събитието са публикували официално съобщение в групата на събитието във Facebook, че концертът се отлага заради здравословното състояние на член от групата. Нова дата няма да има и сумите за билетите ще бъдат възстановени.