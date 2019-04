Още снимки: test Откриха вокалиста на Gravity Co. целия в кръв, с опасност за живота е Вокалистът на рок групата Gravity Co Явор Захариев е бил открит целият в кръв на тавана на дома си в столичния кв. "Лозенец".



Открили го негови близки около 12,30 часа в безпомощно състояние и викнали полиция и линейка.



Според една от версиите 39-годишният рокаджия е бил нападнат и бит. Другата хипотеза е, че сам се е докарал до това състояние с дрога и е довел организма си до пълно изтощение.



Явор Захариев е закаран в безпомощно състояние в "Пирогов" и ще остане за лечение в университетската болница за спешна медицина.



Пациент с такива инициали е прегледан обстойно. Установено беше тежко общо увреждане. Състоянието му е сериозно, има опасност и за живота му. Правим всичко възможно за стабилизирането му, но е невъзможно да се дадат прогнози, казаха от "Пирогов"



Заради инцидента концерт на групата тази вечер в София бе отменен.



Миналата година Захариев разказа как е успял да се пребори с дрогата след като е бил 3 години в комуна в Хърватия. /24chasa.bg



