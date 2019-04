Още снимки: test Биткойнът премина границата от 5 хиляди долара Биткойнът достигна най-високата си цена от ноември миналата година, повеждайки след себе си останалите криптовалути.



Резкият скок се случи след тримесечно затишие на криптопазара, което не предложи нищо вълнуващо на инвеститорите.



Най-голямата криптовалута в света добави цели 23%, до цена от 5.078.52 долара за брой, по време на следобедната търговия в Хонконг, предава Bloomberg. Инвеститорите засега нямат обяснение за големия еднодневен ръст, отчетен от биткойна.



Конкурентните виртуални валути, включително етер, рипъл и лайткойн, също поскъпнаха. Ръст в цената записаха и акциите на компании, занимаващи се с блокчейн технологии, като Remixpoint Inc. и Monex Group Inc.



Според портала CoinMarketCap, пазарната капитализация на биткойна е нараснала с около 17 млрд. долара в рамките на един час.



Докато в близкото минало подобни прояви на волатилност не бяха нищо необичайно на криптопазара, през последната година инвеститорите станаха много по-предпазливи в очакване на масовото проникване на виртуалните валути в ежедневието.



Инвестиционните амбиции на мнозина бяха охладени, след като през миналата година цената на биткойна се срина с около 75% спрямо върховото си ниво от края на 2017 г., когато достигаше близо 20 хил. долара за брой.



Пазарни участници коментират, че големи отклонения в цената на биткойна могат да настъпят при обемни поръчки или разпродажби.



„Пазарът на биткойн и криптопазарът, като цяло, продължават да бъдат сравнително малки спрямо останалите пазари”, казва Джехан Чу, управляващ партньор в блокчейн инвестиционната и консултантска компания Kenetic Capital, добавяйки, че този пазар се характеризира и с висока емоционалност.



„Все още продължава да бъде обект на вълни на ентусиазъм. Не мисля, че днес е станало нещо по-специално от временен ентусиазъм”, добавя той.



Цената на биткойна отново е на ниво под 5 хил. долара, като според ConMarketCap, към момента на подготвяне на материала един биткойн се търгува срещу 4 663 долара. Въпреки корекцията, записаното повишение на 24-часова база възлиза на близо 13%.



Етер на Етериум постига ръст от малко над 5%, до цена от 149.44 долара.



XRP на Ripple поскъпва с 5.20%, до цена от 0.3275 долара, а лайткойнът добавя 11.18%, до цена от 67.5 долара.



Пазарната капитализация на криптопазара досига 158 млрд. долара, като биткойнът оформя приблизително половината обща капитализация в размер на 81 млрд. долара.



Биткойнът достигна най-високата си цена от ноември миналата година, повеждайки след себе си останалите криптовалути.Резкият скок се случи след тримесечно затишие на криптопазара, което не предложи нищо вълнуващо на инвеститорите.Най-голямата криптовалута в света добави цели 23%, до цена от 5.078.52 долара за брой, по време на следобедната търговия в Хонконг, предава Bloomberg. Инвеститорите засега нямат обяснение за големия еднодневен ръст, отчетен от биткойна.Конкурентните виртуални валути, включително етер, рипъл и лайткойн, също поскъпнаха. Ръст в цената записаха и акциите на компании, занимаващи се с блокчейн технологии, като Remixpoint Inc. и Monex Group Inc.Според портала CoinMarketCap, пазарната капитализация на биткойна е нараснала с около 17 млрд. долара в рамките на един час.Докато в близкото минало подобни прояви на волатилност не бяха нищо необичайно на криптопазара, през последната година инвеститорите станаха много по-предпазливи в очакване на масовото проникване на виртуалните валути в ежедневието.Инвестиционните амбиции на мнозина бяха охладени, след като през миналата година цената на биткойна се срина с около 75% спрямо върховото си ниво от края на 2017 г., когато достигаше близо 20 хил. долара за брой.Пазарни участници коментират, че големи отклонения в цената на биткойна могат да настъпят при обемни поръчки или разпродажби.„Пазарът на биткойн и криптопазарът, като цяло, продължават да бъдат сравнително малки спрямо останалите пазари”, казва Джехан Чу, управляващ партньор в блокчейн инвестиционната и консултантска компания Kenetic Capital, добавяйки, че този пазар се характеризира и с висока емоционалност.„Все още продължава да бъде обект на вълни на ентусиазъм. Не мисля, че днес е станало нещо по-специално от временен ентусиазъм”, добавя той.Цената на биткойна отново е на ниво под 5 хил. долара, като според ConMarketCap, към момента на подготвяне на материала един биткойн се търгува срещу 4 663 долара. Въпреки корекцията, записаното повишение на 24-часова база възлиза на близо 13%.Етер на Етериум постига ръст от малко над 5%, до цена от 149.44 долара.XRP на Ripple поскъпва с 5.20%, до цена от 0.3275 долара, а лайткойнът добавя 11.18%, до цена от 67.5 долара.Пазарната капитализация на криптопазара досига 158 млрд. долара, като биткойнът оформя приблизително половината обща капитализация в размер на 81 млрд. долара. Днес+ Запази и Сподели