Базовите метали поскъпват преди преговорите между САЩ и Китай Повечето базови метали поскъпват на борсата в Лондон днес, след като високопоставен американски държавен служител изрази оптимизъм относно евентуален прогрес в насрочените за тази седмица търговски преговори с Китай. Положителните данни от страната също подкрепиха цените на металите.



САЩ и Китай “очакват да осъществят допълнителен напредък” в търговските преговори тази седмица, заяви Лари Къдлов, икономически съветник на Белия дом. Днес китайският вицепремиер Лиу Хе трябва да възбнови преговорите с щатския търговски представител Робърт Лайтизер и с министъра на финансите Стивън Мнучин.



Междувременно активността в китайския сектор на услугите нараства до 14-месечен връх през март, след като търсенето се увеличава както на местно, така и на международно ниво, показаха изнесени днес данни, което бе поредният признак, че стимулите на правителството постепенно започва да действат, пише Ройтерс.



Фючърсите на медта с тримесечен срок на доставка поскъпнаха с 0.5%, до 6 461 долара за тон в Лондоон, докато цената на най-активно търгувания контракт на борсата в Шанхай остана почти без промяна на нивво от 49 240 юана (7 337.75 долара) за тон.



Никелът поскъпна с 0.8%, докато цинкът добави 0.5% към цената си, а цената на оловото се повиши с 0.5%.



Цената на алуминия в Лондон не се присъедини към тази тенденция и отчита понижение от 0.1%.



„Доставките от страна на руската компания Русал за Европа и САЩ бяха възстановени след вдигането на санкциите в края на януари. Продължаващите инвестиции от страна на компанията ще доведат до увеличаване на производствения капацитет,” обявиха от ANZ.



Междувременно опасенията около предлагането на мед се завърнаха, след като представители на коренното население на Перу, които блокират пътищата до медната мина на Las Bambas на китайската компания MMG Ltd, отказаха да преговарят с правителството.



От Norsk Hydro обявиха вчера, че може да изминат месеци, преди заводът за алуминий на компанията да се завърне към пълния си производствен капацитет, след като прекъсване на зaхранването намали производството с около 10%.



В същото време едни от основните играчи в производството на цинк - Korea Zinc Inc и Teck Resources Ltd, постигнаха споразумение за увеличаване на годишните такси за обработка на цинков концентрат до около 245 долара за тон, което е с 67% повече от миналата година.



Междувременно азиатските акции поскъпнаха до 7-месечни върхове, като азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нараства с 0.5% за деня. Повишението му от четвъртък насам вече достига 3%.



Вчера щатският индекс Dow Jones се понижи с 0.3%, до 26 179.13 пункт, S&P 500 остана без промяна, а технологичният Nasdaq Composite добави 0.25%, до 7 848.69 пункта.



Цените на петрола са близо до многомесечни върхове вследствие на опасенията около предлагането, като брентът поскъпна с 0.72%, до 69.87 долара за барел, което е най-високото цена от ноември.



Щатският лек суров петрол се оскъпи с 0.42%, до 62.84 долара за барел. /profit.bg



