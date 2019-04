Още снимки: test Как да заспивате по-лесно, ако умът ви не спира да препуска Да бъде добре отпочинал човек е важно за неговото здраве, настроение и продуктивност. Затова уелнес гуруто Дийпак Чопра препоръчва на всички да спят поне по 8 часа нощем.



Чопра дори разказва пред CNBC, че когато трябва да става рано на следващия ден, той понякога си ляга още в 8 часа вечерта, за да може да стане в 4 сутринта.



Разбира се, невинаги е лесно човек да заспи бързо, особено, когато е стресиран или мисли за много неща. Ето четири съвета от Чопра за бързо заспиване:



1. Практикувайте осъзнато дишане



“Осъзнатото дишане може да бъде много полезно за бързото заспиване; това означава, че докато се опитвате да заспите, насочвате вниманието върху дишането си,” обяснява Чопра.



Най-добрият начин да го направите е като броите до четири, докато вдишвате и след това броите до шест, докато издишвате. “Това забавя дишането ви от средно 14 до 8 вдишвания на минута,” казва Чопра, което може да ви помогне да се отпуснете.



“Осъзнатото дишане незабавно възстановява саморегулацията и успокоява ума,” според Чопра.



2. Опитайте следната мантра



Чопра препоръчва и друго упражнение за дишането, което според него помага за по-бързо заспиване и то е свързано с популярна мантра — думи, които повтаряте, докато вдишате и издишвате, за да се отпуснете.



Казвайте “Со”, докато вдишвате и “Хам”, докато издишвате, казва Чопра, описвайки мантрата “Со Хам”, която идва от санскрит и често се използва в йогата и в други форми на медитация. Подобно на осъзнатото дишане, тази мантра има за цел да помогне на съзнанието ви да се успокои.



Чопра не е единственият, който смята, че медитацията помага за по-бързото заспиване. Проучване от 2015 г., публикувано в Journal of the American Medical Association разкрива, че практикуването на медитацията помага за подобряването на качеството на съня при хора със симптоми на безсъние.



3. Тръгнете отново по стъпките си



Друг начин да се отпуснете, когато се опитвате да заспите, е да затворите очи точно преди да си легнете и да си припомните случилото се през изминалия ден, сякаш гледате филм.



“На екрана на вашето съзнание, виждате себе си сякаш сте на кино екран,” казва Чопра. “Прегледайте деня, без да съдите и след това продължете натам.



Когато правите това, вие всъщност се освобождавате от целия стрес през този ден и си лягате с ново начало за следващия ден.”



4. Лягайте си рано и избягвайте използването на различни технологични джаджи късно вечер



“Ако си лягате след 10 часа, това ще наруши циркадния ви ритъм,” казва Чопра, говорейки за биологичния часовник на човешкото тяло.



Чопра също така е съгласен с проучванията, които показват, че използването на различни технологични джаджи вечер може да попречи на това да се наспиваме добре, независимо дали работим на лаптопа или преглеждаме социалните медии на телефона.



Според някои проучвания отблясъкът на екраните дори подтиска производството в тялото на хормона мелатонин, който регулира цикъла на съня.



“Всички технологии в спалнята пречат на съня,” казва той. “Затова най-добре е да не гледате телевизия и да не използвате компютър преди лягане, а ако е възможно, телефонът ви да е в друга стая.” /profit.bg



