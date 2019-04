Още снимки: test Фондация „Българска памет“ събра деца от 6 държави край Варна XIV Пролетен семинар на Фондация „Българска памет“ събра деца от 6 държави край Варна. Този път срещата преминава под мотото "Иновации, прогрес и дигитален свят“. В събитието участват близо 200 младежи от българската диаспора от Македония, Молдова, Украйна, Албания, Сърбия, както и ученици от западните Родопи и района на Тервел.



Домакин на семинара е д-р Милен Врабевски, председател на Фондация „Българска памет“, а официални гости бяха кметът на Варна Иван Портних, Огнян Златев - ръководител на Представителството на ЕК в България, Моника Панайотова, от консултативен съвет към фондацията.



„Откриването на семинара на фондация „Българска памет“е ясен знак, че пролетта е дошла във Варна. Винаги с нетърпение очакваме това събитие, защото ни зарежда с много позитивна и младежка енергия. Радвам се, че има приемственост в темите на срещите. Помня, че миналата година говорихме за високите технологии и предприемачеството ,в компанията на виртуалния робот Наум. Днес темата е свързана с иновациите, прогреса и дигиталния свят. Тя е актуална и за Варна, защото нашият град бе избран от Европейската комисия за един от 30-те иновативни дигитални хъба в Югоизточна Европа. Това за мен е висока оценка за усилията, които полагаме за развитието на условията за бизнеса в сферата на IT сектора, аутсорсинга, стартъпите“, заяви кметът Иван Портних.



Той припомни, че във Варна има 6 университета, в които се обучават над 40 000 студенти. „Този голям капитал за града ни, който гарантира развитието на Варна, е оценен от компаниите в IT сектора - само през миналата година бяха открити над 600 нови работни места в тази сфера. Надявам се, че много от Вас ще изберат Варна като място образование и ще намерят своята професионална реализация тук, при нас“,обърна се кметът Иван Портних към участниците във форума. Той благодари на д-р Милен Врабевски, че в продължение на 12 години инвестира средства, усилия и много енергия в талантливите млади хора от България и от българската диаспора.



„Защо го правим? Защото сте нашите братя и сестри. Защото сме хора, които заслужават достойно европейско бъдеще, а то се гради днес. Активността ни е свързана с това Вие да сте достойни членове на общество, което мисли за хора като Вас. Всички, които сте тук, за мен сте тези, които утре трябва да управляват този свят. Трябва да живеете с мисия, трябва да разберете, че не сте се появили случайно, а Вашето съществуване означава нещо“, заяви д-р Милен Врабевски. Поздравления към участниците в срещата отправи и Моника Панайотова, а официалната част завърши с традиционната обща снимка. По-късно семинарът продължи с работни дискусии.



