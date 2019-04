Още снимки: test Италианско-саудитски консорциум ще строи българската част от "Турски поток" за €1,1 млрд. Консорциум между италианската Arkad ABB S.p.A. и саудитската Arkad Engineering & Construction Company е определен за победител в търга за разширението на газопреносната система на България. Това съобщи националният газотранспортен оператор "Булгартрансгаз".



Става дума за изграждането на новото трасе, по което трябва да тече руският природен газ от втория етап на тръбопровода "Турски поток", предназначен за България и други европейски страни. Съоръжението е с дължина 474 км от границата с Турция до тази със Сърбия.



Консорциум Arkad е готов да построи този газопровод за 1,102 млрд. евро за 615 дни или за 1,288 млрд. евро за 250 дни.



Другият участник, допуснат до търга, е алиансът Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB). Той е предложил 1,7 млрд. евро за 615 дни работа и 2,4 млрд. евро за изграждане на съоръжението за 250 дни. В него участват компаниите Bonatti S.p.A., Max Streicher S.p.A. и Completions Development Sarl.



Припомняме, "Газпром" завърши строителството на двете тръби от морската част на газопровода "Турски поток" по дъното на Черно море, всяка от тях има капацитет от 15,75 млрд. куб. м годишно. Една от тръбите е предназначена да доставя руски природен газ за турския пазара, а другата с продължение през България, Сърбия и Унгария - за европейския.



През януари "Булгартрансгаз" взе окончателно инвестиционно решение по проекта за разширяване на националната газопреносна система от Турция да Сърбия. Преди това "Газпром експорт" резервира бъдещите газопреносни мощности в България за 20 години срещу 3,5 млрд. евро. /money.bg



Консорциум между италианската Arkad ABB S.p.A. и саудитската Arkad Engineering & Construction Company е определен за победител в търга за разширението на газопреносната система на България. Това съобщи националният газотранспортен оператор "Булгартрансгаз".Става дума за изграждането на новото трасе, по което трябва да тече руският природен газ от втория етап на тръбопровода "Турски поток", предназначен за България и други европейски страни. Съоръжението е с дължина 474 км от границата с Турция до тази със Сърбия.Консорциум Arkad е готов да построи този газопровод за 1,102 млрд. евро за 615 дни или за 1,288 млрд. евро за 250 дни.Другият участник, допуснат до търга, е алиансът Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB). Той е предложил 1,7 млрд. евро за 615 дни работа и 2,4 млрд. евро за изграждане на съоръжението за 250 дни. В него участват компаниите Bonatti S.p.A., Max Streicher S.p.A. и Completions Development Sarl.Припомняме, "Газпром" завърши строителството на двете тръби от морската част на газопровода "Турски поток" по дъното на Черно море, всяка от тях има капацитет от 15,75 млрд. куб. м годишно. Една от тръбите е предназначена да доставя руски природен газ за турския пазара, а другата с продължение през България, Сърбия и Унгария - за европейския.През януари "Булгартрансгаз" взе окончателно инвестиционно решение по проекта за разширяване на националната газопреносна система от Турция да Сърбия. Преди това "Газпром експорт" резервира бъдещите газопреносни мощности в България за 20 години срещу 3,5 млрд. евро. /money.bg Днес+ Запази и Сподели