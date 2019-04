Още снимки: test Джеф Безос се насочва към нова златна мина в онлайн търговията Създателят и шеф на гиганта в онлайн търговията Amazon, Джеф Безос, търси нови източници за развитие на бизнеса и изглежда намери верния отговор. И това е предприятието за B2B търговия -Amazon Business.



Компанията на Безос, което първоначално се наричаше Amazon Supply, се разраства бързо на пазара за електронна търговия от типа "бизнес-към-бизнес" (B2B), докато Amazon пожъна невероятния си успех в сегмента B2C, или "бизнес-към-потребители", пише technews.bg.



Amazon Business съчетава положителни атрибути от потребителския пазар на компанията, като например широк избор и удобство при доставка, с продукти и ползи, които са пригодени за бизнеса, правителствените организации и образователния сектор, коментира пред CNBC анализаторът на Bank of America Джъстин Пост.



Пред B2B търговията има много повече препятствия, като се имат предвид сложните (и често офлайн) процеси за възлагане на поръчки, но Amazon Business вече се утвърждава на този пазар, който според Bank of America ще нарасне до 1,4 трилиона долара през 2021 г. Това е почти два пъти повече от прогнозирания обем на традиционната търговия тип B2C в размер на 761 милиарда долара.



По същество пазарният потенциал на Amazon Business е два пъти по-голям от потенциала на управляваната от Джеф Безос компания за електронна търговия Amazon - най-голямата в света.



Amazon Business вече има милиони бизнес клиенти, като през последните две години брутният обем на стоките се е увеличил 10 пъти: от $1 млрд. през 2016 г. до $10 млрд. през миналата година. Bank of America очаква към 2023 г. този показател да достигне $33,7 милиарда. Съвсем реалистично е да се очаква до 2021 г. Amazon Business да превземе 10% от B2B пазара в САЩ и 5% от международния B2B пазар.



