Още снимки: test The Dead Don’t Die, Селена Гомес, Джим Джармуш и Иги Поп в нов филм за зомбита На 1 април Джим Джармуш пусна трейлъра на новия си филм The Dead Don't Die. И трейлърът, и филмът обаче са си съвсем истински и не може и дума да става за шега. Историята в тях е духовита в типичния стил на американския режисьор и нямаме търпение да я изгледаме цялата. Намесени са зомбита, Селена Гомес и Иги Поп.



