Още снимки: test Близко, но не прекалено, въпросът, който вълнува цяла Америка Каква бе тази странна допирна точка, която се появи вчера между американската суперзвезда Бионсе и бившия вицепрезидент Джо Байдън? И двамата бяха замесени, единият като жертва, другият като предполагаем извършител, в неуместни целувки - най-новите примери за нахлуване в толкова важното в САЩ "лично пространство".



Тук не става дума за сексуално насилие, а за жестове, смятани за нежелани и неприлични в държава, в която вълната #MeToo (#Аз Също) се превърна в мъртво вълнение.



В събота вечерта Бионсе беше коронована на гала представление в Лос Анджелис за "изпълнителка на годината" на церемонията за раздаването на наградите на американската Национална асоциация за развитие на цветнокожите хора (NAACP). Те са за изключителни изпълнения в киното, телевизията, музиката и литературата и отбелязват най-добрите изяви на афроамериканската общност.



Но гордостта, почувствана от феновете, беше помрачена от актьора Омери Хардуик, нахокан, че прекалено силно според някои прегърнал лауреатката и я целунал два пъти по дясната буза, втория път близо до устата на звездата.



В онзи момент Бионсе, застанала до съпруга си Джей Зи, не личеше да е обидена. Но в неделя социалните мрежи бяха залети от гневни реакции.



По косата



По изненадващо съвпадение същия ден в американските новини доминираше обвинение, отправено от бивша законодателка от щата Невада - Луси Флорес, според която бившият вицепрезидент на САЩ Джо Байдън неочаквано за нея я целунал по тила през 2014 г.



Полемика, която вероятно ще навреди на очакваната в Белия дом кандидатура на Джо Байдън, фаворит в допитванията в лагера на демократите. Около седемдесетгодишният политик отрече да се е държал непочтено с Флорес.



След това се появиха много снимки, на които Байдън докосва жени. На една от тях, датираща от февруари 2015 г., той прегръща през раменете съпругата на министъра на отбраната Аштън Картър.



Същата жена - Стефани Картър, в писмо, публикувано в неделя, отхвърли Байдън да е направил нещо неприлично.



Луси Флорес от своя страна признава, че не е била обект на сексуално насилие "или нещо подобно". Но уверява, че е "законно да се води дебат по факта, че мъжете с власт смятат, че имат право да нахлуват в личното пространство на жената".



Докосването не е игра



Тъй като е наложено сравнително отскоро, понятието "лично пространство" се отнася до невидима буферна зона около човека, при навлизане в която се причинява дискомфорт.



Американският антрополог Едуард Хол, починал през 2009 г., е автор на неологизма proximity (близост), за да припомни концепцията за физическото разстояние, установено между хората при общуване. Интимната сфера не надхвърля 45 сантиметра, следвана от личната сфера (до 120 сантиметра), която се отнася за хора, които се познават, следвана от "социалната" и "публичната" сфера.



Тези "балони" около човека обаче варират според ситуацията и културата, обяснява за АФП Одри Нелсън, специалистка по комуникации и сексуална идентичност: "Страната, в която се намирате, диктува какво е разстоянието".



"Трябва да сте напълно наясно, че докосването може да се изтълкува превратно. Това е мощен вектор", казва тя. "Джо Байдън премина зоната табу. В този момент на близост да докосват каквото и да е, косата ви, да стискат раменете ви, е много неуместно. Това поведение е запазено за близки хора".



Нарушаването на личното пространство често влиза в новините в САЩ. Страна, където пристигащият чужденец понякога е изненадан от известната "hug" (хъг, прегръдка) - ритуал, в който благоприличието налага едното рамо да се изнесе по-напред от другото, за да се ограничи зоната на физически контакт.



Именно тук феминистките атакуваха "менспрединг" ("manspreading") - когато мъж е седнал с прекалено раздалечени бедра. Тук сгафилите с поведението си са безмилостно преследвани. Включително с песни. Сестрата на Бионсе - Соланж Ноулс, й посвети творбата си "Don't Touch My Hair" ("Не докосвай косата ми").



Чарлс Елис, който миналата година отслужи траурната служба за Арета Франклин, трябваше да се извини на певицата Ариана Гранде, че я е докоснал по непристоен начин по време на церемонията.



"Буферната зона защитава цялото тяло", уточнява Майкъл Гразиано, преподавател по неврология и психология в Принстън и автор на "The Spaces Between Us" ("Пространствата между нас").



"Въпреки това този механизъм се подлага на проверка повече в зоната около главата. Например в претъпкан влак на метрото ще изтърпим някой да се обляга на раменете ни, но не и да доближава лицето ни". /БТА Каква бе тази странна допирна точка, която се появи вчера между американската суперзвезда Бионсе и бившия вицепрезидент Джо Байдън? И двамата бяха замесени, единият като жертва, другият като предполагаем извършител, в неуместни целувки - най-новите примери за нахлуване в толкова важното в САЩ "лично пространство".Тук не става дума за сексуално насилие, а за жестове, смятани за нежелани и неприлични в държава, в която вълната #MeToo (#Аз Също) се превърна в мъртво вълнение.В събота вечерта Бионсе беше коронована на гала представление в Лос Анджелис за "изпълнителка на годината" на церемонията за раздаването на наградите на американската Национална асоциация за развитие на цветнокожите хора (NAACP). Те са за изключителни изпълнения в киното, телевизията, музиката и литературата и отбелязват най-добрите изяви на афроамериканската общност.Но гордостта, почувствана от феновете, беше помрачена от актьора Омери Хардуик, нахокан, че прекалено силно според някои прегърнал лауреатката и я целунал два пъти по дясната буза, втория път близо до устата на звездата.В онзи момент Бионсе, застанала до съпруга си Джей Зи, не личеше да е обидена. Но в неделя социалните мрежи бяха залети от гневни реакции.По косатаПо изненадващо съвпадение същия ден в американските новини доминираше обвинение, отправено от бивша законодателка от щата Невада - Луси Флорес, според която бившият вицепрезидент на САЩ Джо Байдън неочаквано за нея я целунал по тила през 2014 г.Полемика, която вероятно ще навреди на очакваната в Белия дом кандидатура на Джо Байдън, фаворит в допитванията в лагера на демократите. Около седемдесетгодишният политик отрече да се е държал непочтено с Флорес.След това се появиха много снимки, на които Байдън докосва жени. На една от тях, датираща от февруари 2015 г., той прегръща през раменете съпругата на министъра на отбраната Аштън Картър.Същата жена - Стефани Картър, в писмо, публикувано в неделя, отхвърли Байдън да е направил нещо неприлично.Луси Флорес от своя страна признава, че не е била обект на сексуално насилие "или нещо подобно". Но уверява, че е "законно да се води дебат по факта, че мъжете с власт смятат, че имат право да нахлуват в личното пространство на жената".Докосването не е играТъй като е наложено сравнително отскоро, понятието "лично пространство" се отнася до невидима буферна зона около човека, при навлизане в която се причинява дискомфорт.Американският антрополог Едуард Хол, починал през 2009 г., е автор на неологизма proximity (близост), за да припомни концепцията за физическото разстояние, установено между хората при общуване. Интимната сфера не надхвърля 45 сантиметра, следвана от личната сфера (до 120 сантиметра), която се отнася за хора, които се познават, следвана от "социалната" и "публичната" сфера.Тези "балони" около човека обаче варират според ситуацията и културата, обяснява за АФП Одри Нелсън, специалистка по комуникации и сексуална идентичност: "Страната, в която се намирате, диктува какво е разстоянието"."Трябва да сте напълно наясно, че докосването може да се изтълкува превратно. Това е мощен вектор", казва тя. "Джо Байдън премина зоната табу. В този момент на близост да докосват каквото и да е, косата ви, да стискат раменете ви, е много неуместно. Това поведение е запазено за близки хора".Нарушаването на личното пространство често влиза в новините в САЩ. Страна, където пристигащият чужденец понякога е изненадан от известната "hug" (хъг, прегръдка) - ритуал, в който благоприличието налага едното рамо да се изнесе по-напред от другото, за да се ограничи зоната на физически контакт.Именно тук феминистките атакуваха "менспрединг" ("manspreading") - когато мъж е седнал с прекалено раздалечени бедра. Тук сгафилите с поведението си са безмилостно преследвани. Включително с песни. Сестрата на Бионсе - Соланж Ноулс, й посвети творбата си "Don't Touch My Hair" ("Не докосвай косата ми").Чарлс Елис, който миналата година отслужи траурната служба за Арета Франклин, трябваше да се извини на певицата Ариана Гранде, че я е докоснал по непристоен начин по време на церемонията."Буферната зона защитава цялото тяло", уточнява Майкъл Гразиано, преподавател по неврология и психология в Принстън и автор на "The Spaces Between Us" ("Пространствата между нас")."Въпреки това този механизъм се подлага на проверка повече в зоната около главата. Например в претъпкан влак на метрото ще изтърпим някой да се обляга на раменете ни, но не и да доближава лицето ни". /БТА Днес+ Запази и Сподели