На 2 април отбелязваме Световния ден за информираност за аутизма. По този повод у нас ще се проведат различни инициативи, които да насочат вниманието към заболяването, като сред тях е осветяването на НДК в синьо.



Осветяването на сградата в синьо е част от световната кампания Autism Speaks – Light It Up Blue, в която България участва от 2010 година. Редица световноизвестни сгради също ще бъдат оцветени в синьо по този повод - статуята на Христос в Бразилия, Емпайър стейт билдинг в Ню Йорк, Операта в Сидни, парламента в Будапеща.



Денят се отбелязва за първи път през 2008-ма година. Неговата цел е да повиши осведомеността и да насърчи ранното диагностициране и ранната интервенция, както и социализирането на хората с проблеми от аутистичния спектър. Друга негова задача е да почете уникалните таланти и способности на хората с аутизъм, да провокира толерантност и съпричастност, да улесни приобщаването им в училището, и обществото.



Официалният брой на диагностицираните деца с аутизъм у нас е около 16 000. В действителност техният брой е много по-голям. Аутистичната личност променя живота на цялото семейство, като засегнатите от състоянието "Аутизъм" към настоящия момент са минимум 60 000 човека в страната ни, като броят им непрекъснато се увеличава.



На всеки 21 минути се диагностицират средно около 67 деца с аутизъм в световен мащаб.



