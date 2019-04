Още снимки: test Спортът по телевизията днес 05:50 Film Plus: Тенис: Моника Никулеско - Яфан Уан (Shenzhen Open, Шенджен; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)

06:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Аталанта повторение

06:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Химки - ЦСКА Москва

08:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Рапид Виена - Интер

08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Литекс, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Милан повторение

08:30 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Яфан Уан (Shenzhen Open, Шенджен; WTA International - II полуфинал, повторение)

10:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Дарушафака - Байерн Мюнхен

10:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Цюрих - Наполи

10:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Леганес (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Емполи повторение

11:00 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Балкан - среща от Националната баскетболна лига

11:45 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Милано - Фенербахче

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Арсенал - БАТЕ Борисов

12:00 Max Sport 3: Футбол: Ювентус ТВ Аякс - Ювентус, първи полуфинален мач от Шампионска лига 1996/1997 г. повторение

12:00 Film Plus: Тенис: Яфан Ван - София Кенин (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

12:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Унгария - Хърватия

13:00 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Катар

13:00 Diema Sport: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Сакраменто Кингс, мач от НБА, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

13:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

13:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Жалгирис повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Лион, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Интер

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Лацио повторение

14:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями Обзор на турнира

14:50 Film Plus: Тенис: Винъс Уилиямс - Андреа Петкович (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - повторение)

14:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Черна гора - Англия

15:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Нефтохимик, втори полуфинален мач от плейофите на Суперлигата, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

16:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Масчерано" , документален филм повторение

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Монако

16:30 Film Plus: Тенис: Айла Томляновия - Ализе Корне (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - повторение)

16:30 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Фрайбург - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига запис

17:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Далас Маверикс, мач от НБА, повторение

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Ливърпул

18:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:30 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

18:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

18:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Локомотив Пловдив, четвъртфинален мач за Купата на България, директно

18:55 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Берое - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от з. "Универсиада"

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

19:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Утрехт - Фейенорд

19:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Уеска (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

19:30 Max Sport 3: Студио "Футбол" на живо

19:30 Nova Sport: Футбол: Падерборн - Хамбургер, четвъртфинален мач за Купата на Германия, директно

19:30 Max Sport 2: Футбол: Купа на Турция първи полуфинален мач за Купата на Турция на живо

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Удинезе на живо

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Film Plus: Тенис: Алисън Риск - Вера Звонарьова (Shenzhen Open, Шенджен; WTA International - I полуфинал, повторение)

21:30 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

21:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор повторение

21:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями Финал

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

21:45 Nova Sport: Футбол: Аугсбург - РБ Лайпциг, четвъртфинален мач за Купата на Германия, директно

22:00 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Яфан Уан (Shenzhen Open, Шенджен; WTA International - II полуфинал, повторение)

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 2: Футбол: Купа на Франция Лион - Рен, първи полуфинал за купата на Франция на живо

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Ювентус на живо

22:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Косово - България

23:15 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Алисън Риск (Shenzhen Open, Шенджен; WTA International - финал и награждаване, повторение)



