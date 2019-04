Още снимки: test Никол Шерцингер, новите й парфюми и поредната секси рекламна кампания Фенове сме на Никол Шерцингер и не крием, че с трепет следим всяка нейна крачка, независимо дали става дума за пътуване по работа, за обяснение в любов към Григор Димитров, или за поредния служебен ангажимент.



Този път впечатление ни направиха няколко снимки в профила ?, с които звездата рекламира два от своите нови аромата - Day and Night by Nicole Scherzinger.



Парфюмите на Никол Шерцингер са част от серията козметични продукти с нейното име, които певицата развива от около година.



Освен да насърчи своите фенове да изпробват някой от новите ? аромати, половинката на Григор Димитров не пропуска възможност и да ги мотивира да спортуват.



Прави го като от време на време качва видеа в своя Instagram профил, където нагледно показва различни упражнения и демонстрира на какво дължи своя безупречен секси вид. /lifestyle.bg Фенове сме на Никол Шерцингер и не крием, че с трепет следим всяка нейна крачка, независимо дали става дума за пътуване по работа, за обяснение в любов към Григор Димитров, или за поредния служебен ангажимент.Този път впечатление ни направиха няколко снимки в профила ?, с които звездата рекламира два от своите нови аромата - Day and Night by Nicole Scherzinger.Парфюмите на Никол Шерцингер са част от серията козметични продукти с нейното име, които певицата развива от около година.Освен да насърчи своите фенове да изпробват някой от новите ? аромати, половинката на Григор Димитров не пропуска възможност и да ги мотивира да спортуват.Прави го като от време на време качва видеа в своя Instagram профил, където нагледно показва различни упражнения и демонстрира на какво дължи своя безупречен секси вид. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели