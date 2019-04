Още снимки: test Agrokor вече не съществува. На негово място идва Fortenova Доскорошният гигант в търговията на дребно и в хранителната индустрия в региона на Югоизточна Европа, който на косъм избегна фалит през 2017 година, вече има ново лице.



Две години след като основателят на хърватския лидер Agrokor даде контрола на своята бизнес империя в ръцете на държавата, за да я спаси от колапс, компанията вече ще оперира на чисто под името Fortenova, пише местното издание Total Croatia News.



От 2017 година насам групата премина през най-големия план за преструктуриране, осъществяван някога в тази част на Европа. От 1 април голяма част от компаниите на гиганта, включително и веригата за търговия на дребно Konzums, ще оперират под шапката на Fortenova.



Коя всъщност е Agrokor?



Историята на Agrokor започва през 1976 година в Загреб. Първоначално компанията отглежда и търгува с цветя, а по-късно дейността й в областта на агробизнеса се разраства. През 1989 година Agrokor става акционерно дружество, като над 90% от акциите са в ръцете на основателя на фирмата Ивица Тодорич.



През последните повече от две десетилетия групата прави серия от придобивания и се превръща в лидер в областта на търговията на дребно и на хранителната индустрия в Югоизточна Европа.



В нея влизат най-голямата бутилираща компания в Хърватия - Jamnice, местният лидер в производството на олио и маргарин Zvijezda, най-голямата верига супермаркети в Хърватия, Сърбия и Босна и Херцеговина - Konzum, хърватския гигант в агробизнеса Belje, номер 1 производител на месо и местни продукти - PIK Vrbovec, както и най-голямата верига за търговия с цигари и разпространение на печатни издания Tisak.



Част от портфолиото на Agrokor са още дружества в хранителната индустрия в Сърбия, Борса и Херцеговира, Унгария и други.



Към 2015 година годишните продажби на групата възлиза на 6,465 милиарда долара, което я поставя на второ място сред лидерите в областта на търговията в региона. Освен това компанията е най-големият работодател в тази част на Стария континент с 60 000 служители.



Как се стигна до спасяването от фалит?



Сагата с Agrokor с политически привкус започва от един неочаквано успешен бизнес и приходи от милиарди евро годишно до спасяване на косъм от фалита в резултат на натрупани отново милиарди евро дългове.



Трудностите за групата водят началото си от февруари 2017 година, когато агенция Moody's намали рейтинга й до негативен, заради несигурностите в кредитния профил на компанията.



Месец по-късно от руската VTB Bank излезе с обвинение срещу ръководството на Agrokor за фалшифициране на финансовите им отчети. В резултат рейтингът на компанията беше понижен още веднъж от B3 до ниво от Caa1, а стойността на облигациите на компанията се сринаха с 25% от номиналната стойност.



Банковите сметки на дъщерните дружества на Agrokor бяха блокирани, а доставчици подадоха искове срещу компанията за неизплатени задължения към тях. Общите й дългове се изчисляваха на 5,8 милиарда евро. Един от основните двигатели на бизнеса на компанията - веригата Konzum, почти фалира.



Властите в Загреб бяха принудени да вземат бързо решение на фона на това, че веригата дава работа на 60 000 души от 4-милионното население на Хърватия, а приходите на цялата група се равняват на 15% от брутния вътрешен продукт на страната.



На фона на страховете, че срива на Agrokor може да "отприщи" рецесия в страната, Ивица Тодорич излезе от ръководството на компанията, а контролът поеха назначени от правителството експерти, които започнаха преговори с кредиторите.



В този момент кризата в търговския гигант прерастна в политическа криза, застрашаваща да свали властта в Хърватия. Опозицията в страната настояваше за оставката на финансовия министър, който е бивш старши ръководител в компанията.



Ново начало



След като Agrokor преминава през мащабно пресктруктуриране, в края на миналата година от синдиците на компанията заявиха, че очакват да има постигнато споразумение между кредиторите на компанията, което да влезе в сила през 2019 година.



Според документа от всички близо 160 дружества в групата, 47 преобразувани фирми се прехвърлят в новата компания Fortenova. Техните марки се променят, като към името им се добавя "plus" - веригата Konzum става Konzum Plus.



